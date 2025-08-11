TV-Tipps am Montag

Provinzpolizist Franz Eberhofer muss in "Rehragout-Rendezvous" (Das Erste) einen bizarren Mord aufklären. Emilia Clarke kämpft in "Ein ganzes halbes Jahr" (ProSieben) um die große Liebe. In "Unter anderen Umständen" (ZDF) stürzt ein Auto von einer Brücke - Unfall oder Mordanschlag?

20:15 Uhr, Das Erste, Rehragout-Rendezvous, Krimi-Komödie

Bei Familie Eberhofer herrscht Ausnahmezustand: Oma (Enzi Fuchs) hat genug und legt die Küchenutensilien nieder! Nach Jahren am Herd kündigt sie ihre Dienste. Jetzt müssen Franz (Sebastian Bezzel), Papa (Eisi Gulp), Leopold (Gerhard Wittmann) und Susi (Lisa Maria Potthoff) lernen, den Alltag allein zu bewältigen. Gleichzeitig springt Susi als stellvertretende Bürgermeisterin ein - und setzt Franz auf Teilzeit.

20:15 Uhr, ProSieben, Ein ganzes halbes Jahr, Drama

Als Louisa (Emilia Clarke) arbeitslos wird, nimmt sie eine neue Herausforderung an: Sie soll den gelähmten Will (Sam Claflin) betreuen, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt und mit seinem Leben abgeschlossen hat. Seine Mutter will seinen Sterbewunsch nicht akzeptieren und gibt ihm sechs Monate Bedenkzeit. Louisa versucht, ihm neue Perspektiven zu zeigen und seinen Lebensmut zu wecken.

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne, Krimi

Nahe Flensburg wird ein Auto-Unfall entdeckt - mit einer Leiche im Wagen. Zunächst spricht alles für einen tragischen Unglücksfall. Doch bald ist klar: Der Tote, Björn Hinrichs (Tom Jester), starb schon vor dem Crash. Hinrichs hatte Streit mit einem gewalttätigen Mieter. Hauptkommissarin Jana Winter (Natalia Wörner) nimmt die Ermittlungen auf.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Spielshow

Intrigen und Strategien bestimmen den Alltag in der "Villa der Versuchung": Während eine Kandidatin geschickt im Hintergrund die Fäden zieht, geraten andere an ihre Grenzen. Die Situation spitzt sich zu, als ans Licht kommt, dass manche Promis das Budget skrupellos ausreizen - mit möglichen Konsequenzen für ihr Kopfgeld.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - Mockingjay (1), Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von Rebellen aus der Arena befreit und findet sich im geheimen Distrikt 13 wieder. Obwohl dieser als zerstört galt, ist er das Zentrum des Widerstands. Als ein Krieg gegen das Kapitol droht, steht Katniss vor der Entscheidung, ob sie zur Symbolfigur der Rebellion wird.