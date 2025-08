TV-Tipps am Montag

In "Und dann kam Dad" (Das Erste) gefährdet ein sturer Vater die Heiratspläne seines Sohnes. Im ZDF kommt die Ermittlerin Nora Weiss einer Familientragödie auf die Spur. In der "Villa der Versuchung" (Sat.1) spielen 14 Promis um 250.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Und dann kam Dad, Komödie

Hotelmanager Sebastian (Sebastian Maniscalco), dessen Eltern einst mittellos aus Sizilien nach Amerika kamen, möchte die Künstlerin Ellie (Leslie Bibb) heiraten, die aus einer sehr reichen Hotelierfamilie stammt. Beim ersten Treffen mit ihren Eltern Bill (David Rasche) und Tigger (Kim Cattrall) steht Sebastian mächtig unter Druck - vor allem, weil er seinen Vater Salvo (Robert De Niro) mitbringen muss. Salvo, ein bodenständiger Friseur, der mit harter Arbeit in den USA ein bescheidenes Leben aufgebaut hat, lässt sich weder von Luxus noch von Prunk beeindrucken.

20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss - Liebeswut, Krimi

Zielfahnderin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) entdeckt auf dem Nachhauseweg mitten in der Nacht die schwer verletzte Corinna Gerster (Brigitte Zeh) am Straßenrand. Sie wurde offenbar Opfer eines Angriffs. Während Corinna im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, merken Nora und ihr Kollege Ben Salawi (Camill Jammal), dass Corinnas Mann Thomas und Tochter Annie verschwunden sind. Recherchen ergeben, dass Corinna und ihre Tochter vor zwei Monaten in einem Lübecker Frauenhaus Zuflucht gesucht hatten - sie war also häuslicher Gewalt ausgesetzt. Steckt hinter dem Ganzen ein Familiendrama?

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Spielshow

Die Kandidaten müssen mit einem knappen Budget auskommen, was für Unmut sorgt. Die Atmosphäre wird zunehmend angespannter und es kommt zum heftigen Streit - selbst innerhalb der sparsamen Gruppe. Eine leckere Versuchung bringt die nächste Eskalation. Können sich die Promis noch fürs Kopfgeldspiel zusammenreißen? Es wird immer deutlicher: Jeder kämpft für sich allein. Wer behält die Nerven, wer fliegt raus und wie viel bleibt am Ende vom großen Gewinn?

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss Spezial: Oberbürgermeister Pforzheim, Dokusoap

Eine Premiere bei Undercover Boss: Zum ersten Mal wagt sich ein amtierender Politiker ins Abenteuer - Peter Boch, Oberbürgermeister von Pforzheim. Er verändert sein Aussehen radikal und schlüpft inkognito in verschiedene Jobs: Feuerwehr, ASB, Hort und städtische Dienste. Was wird der frühere Polizist in dieser besonderen Folge erleben? Nach sechs Jahren im Amt ist die Gefahr, erkannt zu werden, größer als je zuvor.

20:15 Uhr, ONE, Die Heimsuchung, Thriller

BKA-Mitarbeiter Ben (Kostja Ullmann) erwacht nach einem misslungenen Einsatz aus dem künstlichen Koma. Der Personenschützer muss damit leben, dass er den Tod eines jungen Mädchens nicht verhindern konnte. Zur Erholung fährt er mit Freundin Marion (Kristin Suckow) an die Ostsee. Es ist sein erster Besuch bei seinen Eltern seit Jahren und konfrontiert ihn mit alten Wunden: Als Kind hatte er dort einen mysteriösen Unfall mit seinem besten Freund Timmi (Ilja Bultmann), den er nie verwunden hat. Umso mehr überrascht es Ben, dass Timmi (Felix Phönix Lehmann) lebt - allerdings befindet sich dieser als Wachkomapatient im Krankenhaus.