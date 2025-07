TV-Tipps am Montag

In "Tod in Mombasa" (ZDF) will Heino Ferch als Fotoreporter den Tod seiner Frau aufklären. "Der Nachname" (Das Erste) sorgt für ein turbulentes Familientreffen. In der "Villa der Versuchung" (Sat.1) wird es beim Kopfgeldspiel ungemütlich.

(dam/spot) | 28. Juli 2025 - 06:01 Uhr

"Tod in Mombasa": Der Job als Kriegsfotograf und die Szenen, die er dabei gesehen hat, haben Moritz Wagner (Heino Ferch) schwer getroffen und sein Verhalten nachhaltig verändert. © ZDF/MARQ RILEY

Audio von Carbonatix