TV-Tipps am Montag

Zwei Außenseiter ermitteln in "Unbestechlich" (ZDF) unter korrupten Polizisten. In "Im Taxi mit Madeleine" (Das Erste) verändert eine lebenskluge alte Dame das Leben eines Taxifahrers. In der "Villa der Versuchung" (Sat.1) spielen 14 Promis um 250.000 Euro.

(dam/spot) | 21. Juli 2025 - 06:01 Uhr

"Unbestechlich": Clarissa Jakobs (Samia Chancrin) und Joseph Kanjaa (Michael Klammer) statten Simone Westermann einen Besuch ab. © ZDF/Frank Dicks

20:15 Uhr, ZDF, Unbestechlich, Krimi Joseph Kanjaa (Michael Klammer) und Clarissa Jakobs (Samia Chancrin) haben gerade ihren Dienst beim LKA in Düsseldorf begonnen - und machen sich dort nicht unbedingt beliebt. Denn ihr Auftrag lautet, gegen Kollegen zu ermitteln. Bei einem Einsatz gegen Drogenkriminalität sind Kokain und Geld verschwunden. Joseph und Clarissa glauben: Das war kein Zufall. Doch ihnen fehlt der Beweis. Also müssen sie Stefan Krohn (Alex Brendemühl) und seine Mitstreiter auf frischer Tat erwischen. 20:15 Uhr, Das Erste, Im Taxi mit Madeleine, Drama Taxifahrer Charles (Dany Boon) aus Paris kämpft mit privaten und finanziellen Schwierigkeiten. Da kommt ein besonderer Fahrauftrag gelegen: Die betagte Madeleine Keller (Line Renaud), 92 Jahre alt, soll ins Pflegeheim gebracht werden. Sie verlässt ihr altes Zuhause - und will sich auf der Fahrt noch einmal mit besonderen Stationen ihres Lebens versöhnen. Charles, zunächst wenig begeistert, wird Teil einer emotionalen Reise, bei der Madeleine ihre bewegte Vergangenheit mit ihm teilt. Ihre Offenheit beeindruckt selbst den sonst so ruppigen Fahrer. 20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Realitysoap MediaMarktSaturn im Fokus von "Undercover Boss": Geschäftsführer Mario Pieper und Regionalmanagerin Berit Behl mischen sich unters Personal. In Filialen wie Hamburg, München und Erding arbeiten sie an der Basis - im Verkauf, an der Kasse, beim Versand und im Kundenservice. Dabei wollen sie herausfinden, wie der stationäre Handel gestärkt und gegenüber dem Onlinegeschäft konkurrenzfähig bleiben kann. Doch gelingt es ihnen, ihre wahre Identität geheim zu halten? 20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Spielshow In der "Villa der Versuchung" spitzt sich die Lage weiter zu: Strategie, Emotionen und Spannungen treffen aufeinander. Roland Schill sorgt mit seiner Dauerpräsenz im Masterbedroom für Stirnrunzeln, während er mit Sara heftig aneinandergerät. Georgina setzt alles auf eine Karte, manipuliert offen und will sich unliebsame Konkurrenten vom Hals schaffen. Die Herausforderungen werden härter, die Gruppenbildung extremer - denn im Mittelpunkt steht die Kontrolle über das begehrteste Areal der Villa: die Kostbar. 22:15 Uhr, ZDF, Retribution - Vergeltung, Thriller Matt (Liam Neeson) ist ein gestresster Investmentbanker, der kaum Zeit für seine Frau Heather (Embeth Davidtz) und die Kinder Zach (Jack Champion) und Emily (Lilly Aspell) hat. Eines Morgens fährt er die beiden widerwillig zur Schule - als plötzlich ein Handy in seinem Auto klingelt. Der Anrufer erklärt ihm: Unter seinem Sitz befindet sich eine Bombe, die explodieren wird, wenn er aufsteht. Sie ist mit einem Fernzünder und seinem Gewicht gekoppelt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de