TV-Tipps am Montag

In "Die Toten am Meer" (Das Erste) jagen die Husumer Ermittler einen Ritualmörder. In der "Villa der Versuchung" (Sat.1) spielen 14 Promis um 250.000 Euro. Auf kabel eins nimmt es "Der unglaubliche Hulk" mit dem Militär auf.

(dam/spot) | 07. Juli 2025 - 06:00 Uhr

"Die Toten am Meer": Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) jagt mit ihrem Kollegen Brandt (Christoph Letkowski) einen Ritualmörder. © ARD Degeto/Sandra Hoever

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten am Meer, Krimi In den Dünen bei Husum werden mehrere Frauenleichen entdeckt - alle bizarr zurechtgemacht, frisiert und tätowiert. Die Morde wirken wie makabre Inszenierungen. Überraschend übernimmt die noch unerfahrene Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) die Ermittlungen, sehr zum Erstaunen ihres Kollegen Mattern (Ronald Kukulies). Neben dem medialen Druck muss sich Ria auch intern behaupten - nur Kollege Michael Brandt (Christoph Letkowski) steht fest an ihrer Seite. Polizeichef Bergmann (Max Herbrechter) erkennt Parallelen zu den Taten von Eberhard Wernicke (Martin Wuttke) - doch der sitzt seit Jahren hinter Gittern. 20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Spielshow Verona Pooth lädt 14 Promis in ein vermeintliches Luxus-Paradies ein - doch hinter der Traumkulisse wartet die knallharte Realität. Statt Komfort und Genuss gibt's Schlafmatten und Miniportionen. Wer sich verwöhnen will, muss blechen - jeder Luxus geht von der Gewinnsumme von 250.000 Euro ab. Schwäche wird teuer - und betrifft alle. In dieser Show heißt es: Wer der Versuchung nachgibt, verliert. Oder vielleicht auch nicht? 20:15 Uhr, kabel eins, Der unglaubliche Hulk, Action Ein Experiment mit Gammastrahlen hat Bruce Banner (Edward Norton) für immer verändert: Bei Zorn verwandelt er sich in das übermächtige Wesen Hulk. Versteckt sich der Wissenschaftler nun in Brasilien, stets auf der Flucht vor dem US-Militär, das ihn als Gefahr sieht. General Ross (William Hurt) spürt ihn erneut auf und schickt den Elitesoldaten Emil Blonsky (Tim Roth) los. Es kommt zum Kampf - und der Hulk kann in letzter Sekunde entkommen. 20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap Auf vier Kontinenten wollen sieben alleinstehende Landwirte die große Liebe finden. Ob in Namibia, auf Bali oder Teneriffa - überall liegen Freude und Tränen nah beieinander. Zwischen exotischen Landschaften und Sonnenuntergängen entwickeln sich zarte Gefühle, überraschende Abschiede - und vielleicht auch die eine große Liebesgeschichte. 20:15 Uhr, ONE, Retter der Meere: Tödliche Strandung, Drama Reno Finnings (Hannes Jaenicke) kämpft mit seiner Organisation GOF für den Schutz der Weltmeere. Während sein Kollege Pit Wagner (Daniel Roesner) ein Schutzgebiet bei Mauritius betreut, plant Reno eine neue Zone - mit Hilfe einer Ministerin (Gontse Ntshegang) und eines Hoteliers (Raymond Thiry). Doch Pit steht dem skeptisch gegenüber. Als ein toter Wal an Land gespült wird, stoßen die Umweltschützer auf einen schockierenden Umweltskandal.