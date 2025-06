TV-Tipps am Montag

In "Versunkene Gräber" (ZDF) gerät eine Ex-Kollegin von Anwalt Vernau unter Mordverdacht. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein besonderes Mundgel angeboten. Außerdem bekämpft Idris Elba in "Pacific Rim" (kabel eins) monströse Kreaturen.

(cg/spot) | 23. Juni 2025 - 06:01 Uhr

"Versunkene Gräber": Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) ist nach Polen gereist, um seiner Kollegin zu helfen. © ZDF/David Maupile