TV-Tipps am Montag

In "Familie is nich" (ZDF) muss sich eine verbitterte Bäuerin plötzlich um ihre Enkelin kümmern. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden Naturkosmetik-Sticks angeboten. Außerdem kämpft Tom Cruise in "Edge of Tomorrow" (kabel eins) gegen Aliens.

(cg/spot) | 02. Juni 2025 - 06:00 Uhr

"Familie is nich": Nach anfänglichen Konflikten lernt Anne (Meret Becker, l.) ihre unabhängige Enkelin Tilda (Luise Landau, r.) zu lieben. © ZDF/Nik Konietzny