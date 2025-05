TV-Tipps am Montag

In "Der Tote in der Schlucht" (ZDF) wird ein Polizeiinformant ermordet. Ein Jugendlicher muss in "Der Auftrag" (ZDF) vor einem Gangsterboss fliehen. In der "Höhle der Löwen" (VOX) werden Fertigprodukte angeboten, die den Muskelaufbau unterstützen.

"Der Tote in der Schlucht": Die Kommissare Lisa Kuen (Patricia Aulitzky) und Alexander Yüsüf-Demir (Dominik Raneburger) vor der Tafel mit den entscheidenden Hinweisen.

20:15 Uhr, ZDF, Landkrimi: Der Tote in der Schlucht, Krimi

Vor sieben Jahren verschwand nach einem Überfall auf einen Geldtransporter die Beute. Andy Colussi (Bernhard Schir), der damals die Bande anführte, ist inzwischen wieder frei. Kurz darauf wird der damalige Informant Josef Radl (Hans Danner) tot in einer abgelegenen Schlucht entdeckt. Lisa Kuen (Patricia Aulitzky) und Alexander Yüsüf-Demir (Dominik Raneburger) von der Kripo Innsbruck suchen nach dem untergetauchten Colussi. Doch dieser taucht überraschend im Kommissariat auf, um sich mit Lisas Chef Oberst Schupp (Harald Windisch), der ihn damals verhörte, auseinanderzusetzen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Auftrag, Krimidrama

Der 16-jährige Miki Witt (Aaron Hilmer) gerät zufällig an den Ort eines Verbrechens: Er sieht, wie der libanesische Gangsterboss Ahmed Sayed (Timur Isik) einen Undercover-Agenten des LKA ermordet. Miki gelingt nur knapp die Flucht vor dem Mörder, der alles daransetzt, ihn zum Schweigen zu bringen. Um ihn bis zu seiner Aussage zu schützen, wird Miki in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. LKA-Chef Decker (Johannes Allmayer), der von einem Maulwurf in seiner Abteilung ausgeht, stellt ein neues Team zusammen, um Miki zu beschützen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Heute bringt der bekannte Schauspieler Steve Windolf die Investoren mit seiner Präsentation so richtig in Fahrt. Mit wilden Vokuhila-Perücken und leuchtenden Schweißbändern entführt er die Löwen in die 80er Jahre Fitnesswelt und präsentiert zusammen mit Chefkoch Konrad Geiger KRAFTFUTTER. Dabei handelt es sich um gesunde Fertiggerichte, die mit pflanzlichen Proteinen den natürlichen Muskelaufbau fördern sollen. Doch die Tiefkühlprodukte "Chili Billy", "Prollo Bollo" und "Chicky Ricky" lösen hitzige Diskussionen aus - und der Kampf um ein Investment wird zur Zerreißprobe für die Gründer.

20:15 Uhr, RTL, Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?, Quizshow

In der von Sonja Zietlow moderierten Quizshow tritt ein einzelner Kandidat gegen die geballte Intelligenz des Landes an. Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen - von Ärztinnen bis hin zu Kassierern und Tinder-Nutzern - fordern ihn in Wissensduellen heraus. Mit jeder Runde steigt der Druck. Wer kluge Entscheidungen trifft, ruhig bleibt und seine Gegner hinter sich lässt, kann 100.000 Euro gewinnen.

22:15 Uhr, ZDF, Paris Has Fallen: Die Bombe, Actionkrimiserie

Pearce (Sean Harris) stellt der französischen Präsidentin ein Ultimatum: Wenn sie nicht öffentlich die Verantwortung für das Attentat in Pakistan übernimmt, will er eine Bombe in Paris zünden. Die Taskforce arbeitet fieberhaft daran, die drohende Katastrophe zu verhindern. Es wird klar, dass Polizistin Simone (Nagisa Morimoto) die eigentliche Verräterin ist. Über sie entdecken die Ermittler tatsächlich die Bombe. Doch die Zeit drängt.