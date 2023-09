TV-Tipps am Mittwoch

"Marie Brand" (ZDF) muss das Geheimnis um einen toten Radsportler lüften. Beim "großen Backen" (Sat.1) sind Kreationen mit Marmor-Muster gefragt. In "Planet der Affen: Revolution" (kabel eins) scheint ein Krieg zwischen Menschen und intelligenten Primaten unvermeidbar.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und der Tote im Trikot, Krimi

Nach einem anonymen Hinweis wird die Leiche des ehemals erfolgreichen Radsportlers Stefan Lürs (Markus Krojer) gefunden. Zwei Jahre zuvor verschwand er spurlos aus dem Sport- und Familienleben. Damals wurde keine Vermisstenanzeige erstattet, da seine Familie annahm, er habe sich von seiner Sportlerkarriere abgewandt und wolle ein selbstbestimmtes Leben führen. Die Ermittlungen führen die Kommissare zu seinem Stiefvater Joachim Novotny (Peter Trabner).

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

Die Kandidaten stellen sich erneut den kulinarischen Herausforderungen der Jury. Zuerst sollen sie ein Backwerk ihrer Wahl mit einem Marmor-Muster verzieren. Außerdem gilt es, blättrige Croissant-Kringel zu kreieren, die flach und kreisrund gebacken werden und anschließend gefüllt und stehend präsentiert werden sollen. In der letzten Aufgabe des Tages dürfen die Hobbybäcker ihr Leibgericht in Form einer täuschend echten 3D-Torte präsentieren.

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen: Revolution, Sci-Fi-Drama

Zehn Jahre nachdem die Menschheit durch ein Virus dezimiert wurde, leben die hochintelligenten Affen unter der Führung von Caesar (Andy Serkis) in einer riesigen Kolonie bei San Francisco. Es kommt zu einem ersten blutigen Zusammentreffen mit Menschen, als eine Expeditionsgruppe unter der Leitung des Ingenieurs Malcolm (Jason Clarke) ein altes Wasserkraftwerk auf dem Territorium der Affen in Betrieb nehmen will. Caesar lässt sie gewähren, um einen Krieg zu vermeiden, aber seine rechte Hand Koba (Toby Kebbell), der von Menschen gequält wurde, stachelt seine Artgenossen zum Kampf an.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter - Vertraue Niemandem!, Show

In einem Schloss treffen 16 Prominente aufeinander. Unter ihnen verbergen sich drei Verräter, die heimlich morden und nur den TV-Zuschauern bekannt sind. Diese gilt es zu entlarven, bevor sie die loyalen Teilnehmer eliminieren. Wer clever spielt, schafft es bis ins Finale und hat die Chance auf bis zu 50.000 Euro. Doch wenn immer noch Verräter im Spiel sind, schnappen sie sich den Gewinn. Moderiert wird die neue Reality-Krimi-Show von Sonja Zietlow.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Doktorspiele, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) wird von Marie Kaiser (Elena Uhlig) engagiert, um ihren Mann zu beschatten, da sie vermutet, dass er sie betrügt. Als Wilsberg Kaiser beobachtet, wird dieser beim Liebesspiel erschossen. Anna Springer (Rita Russek) verdächtigt Marie, da sie wusste, dass ihr Mann fremdgeht und ein schwaches Alibi hat. Zudem hegt Anna Eifersucht, da Marie sich zu Wilsberg hingezogen fühlt. Wilsberg hingegen sucht nach dem wahren Mörder, beauftragt Alex mit der rechtlichen Vertretung von Marie und schickt Ekki in einen Undercover-Einsatz an die Universität.