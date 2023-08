TV-Tipps am Mittwoch

Nach dem Unfalltod seiner Tochter krempelt ein Vater in "Meeresleuchten" (Das Erste) sein Leben um. Auf Sat.1 gibt es ein Wiedersehen mit "Jeopardy". In "Men in Black 3" (ZDF) muss Agent J seinen Partner retten.

09. August 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Meeresleuchten": Der rüstige, streitbare Kauz Max (Hans Peter Korff, M.) bekommt Hilfe von seinem neuen Freund Thomas Wintersperger (Ulrich Tukur, l). © WDR/KJ Entertainment/Lukas Salna

20:15 Uhr, Das Erste, Meeresleuchten, Drama Bei einem Flugzeugabsturz kommt die 23-jährige Tochter von Thomas (Ulrich Tukur) und Sonja Wintersperger (Ursina Lardi) ums Leben. Weil er seiner Tochter nahe bleiben möchte, um seinen Schmerz zu verarbeiten, kauft Thomas kurzentschlossen einen heruntergekommenen Krämerladen in der Nähe der Unfallstelle und baut ihn zu einer Kneipe aus. Die resolute Kellnerin Wiebke (Marie Schöneburg) führt Thomas in die lokalen Geheimnisse der zum Teil skurrilen Dorfbewohner ein. 20:15 Uhr, Sat.1, Jeopardy! - Die Sat.1 Kult-Show-Wochen, Show Köpfchen gefragt. In dieser Quiz-Show müssen die Teilnehmer keine Fragen beantworten, sondern die richtigen Fragen zu den gegebenen Antworten wissen und so ihr Konto füllen. Wer denkt am schnellsten rückwärts? 20:15 Uhr, ZDF, Men in Black 3, Sci-Fi-Komödie Eigentlich sollte es ein normaler Arbeitstag für Alien-Vernichter Agent J (Will Smith) werden. Doch als sein Kollege Agent K (Tommy Lee Jones) spurlos aus dem MIB-Hauptquartier verschwindet, begibt er sich auf die Suche nach ihm. Bei seinen Recherchen berichtet Agentin O (Emma Thompson), dass der Gesuchte bereits seit 40 Jahren tot ist. Agent J glaubt an eine außerirdische Invasion, die den Lauf der Geschichte manipuliert hat, und reist ins New York der 1960er Jahre. Seine Mission: Er muss den Tod von Agent K verhindern. 20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap 20 Männer kämpfen um das Herz einer Single-Dame. Und die hat es in sich: Content Creatorin, frischgebackene Mama und Sportskanone - Powerfrau Jennifer Saro verteilt als "Die Bachelorette" die heißbegehrten Rosen. Im wunderschönen Thailand begeben sich die Rosenanwärter und Jennifer auf eine ganz besondere Liebesreise - mit einem klaren Ziel: die Liebe finden. 20:15 Uhr, 3Sat, Grießnockerlaffäre, Komödie Der restalkoholisierte Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) wird am Morgen nach einer rauschenden Polizisten-Hochzeit von einem schwer bewaffneten SEK-Kommando geweckt, das sich leider nicht vom Besen der Oma (Enzi Fuchs) vertreiben lässt. Der Kollege Barschl (Francis Fulton-Smith) ist mit einem Messer im Rücken tot aufgefunden worden. Und blöderweise ist die Tatwaffe ausgerechnet Franz' Taschenmesser. Dass der Dahingeschiedene Franz' ungeliebter Vorgesetzter und erklärter Erzfeind ist, macht die Sache auch nicht besser. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de