TV-Tipps am Mittwoch

Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. Für die "Bachelorette" (RTL) steht ein romantisches Dinner in Phuket an. In "Nacht ohne Morgen" (Das Erste) lässt ein alter Mordfall dem todkranken Staatsanwalt Dänert keine Ruhe.

19. Juli 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Da kommst Du nie drauf!": Moderator Johannes B. Kerner stellt Fragen rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. © ZDF/Sascha Baumann