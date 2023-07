TV-Tipps am Mittwoch

Jennifer Saro sucht als "Bachelorette" (RTL) nach der großen Liebe. Ein einfacher Beamter gerät in "Der König von Köln" (Das Erste) an superreiche Bauriesen. In Sat.1 müssen Kochprofis mit Zutaten aus fremden Kühlschränken zaubern.

12. Juli 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

Jennifer Saro ist die Bachelorette 2023. © RTL / Markus Hertrich