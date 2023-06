TV-Tipps am Mittwoch

Charly Hübner kämpft in "Vorsicht vor Leuten" (Das Erste) als Sachbearbeiter um Frau und Job. In Sat.1 müssen Kochprofis mit Zutaten aus fremden Kühlschränken zaubern. Außerdem stirbt ein Mönch in "Die Toten von Salzburg: Schattenspiel" (ZDF) unter mysteriösen Umständen.

20:15 Uhr, Das Erste, Vorsicht vor Leuten, Komödie

Lorenz Brahmkamp (Charly Hübner) ist Sachbearbeiter im örtlichen Bauamt. Außerdem ist Lorenz ein notorischer Lügner! Einer der es sich zwischen Ausreden und Unwahrheiten bequem gemacht hat. Zu bequem, wie seine Frau Katrin (Lina Beckmann) findet und ihn verlässt. Als auch noch sein scheinbar sicherer Job auf der Kippe steht, muss Lorenz reagieren. Seine guten Vorsätze klebt er an den Kühlschrank: Katrin zurückerobern, Job sichern, abnehmen, ehrlich werden!

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Profikoch Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder treten in Wettstreit mit wechselnden Profikochduos mit höchster kulinarischer Kompetenz. Die Aufgabe: leckere Mahlzeiten zu zaubern - mit den Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg: Schattenspiel, Krimi

Das Salzburger Kapuzinerkloster hat sich der Welt geöffnet: Selbstfindungsseminare sollen weltliche Finanzen in die Klostermauern bringen. Zudem soll eine archäologische Grabung die letzte Ruhestätte einer sagenumwobenen Bajuwarenherzogin samt wertvoller Beigaben freilegen. Doch was zum Vorschein kommt, ist kein Schatz, sondern das Skelett eines im Zweiten Weltkrieg abgestürzten britischen Piloten. Die Verletzung am Schädel ist ein Einschussloch, alles deutet auf eine Hinrichtung hin. Tags darauf wird auch die Leiche von Bruder Gereon im Grabungsschnitt entdeckt.

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's Twelve, Gaunerkomödie

Drei Jahre nach seinem großen Casino-Coup hat Danny Ocean (George Clooney) ein Problem, denn Terry Benedict, der Mann, den er bestohlen hat, hat ihn aufgespürt und fordert sein Geld zurück. Mit Zinsen! Dannys einzige Möglichkeit, mit dem Leben davonzukommen, ist, seine alte Bande zusammenzutrommeln und innerhalb von zwei Wochen drei unmögliche Diebstähle in Europa zu begehen. Doch dabei kommt ihnen eine Europol-Agentin sowie ein mysteriöser Meisterdieb in die Quere.

20:15, ZDFneo, Wilsberg: Bittere Pillen, Krimi

Der Naturheiler Christopher Seekatz (Folker Banik) erscheint im Antiquariat und beauftragt Wilsberg (Leonard Lansink), seine Frau zu beschatten. Schnell stellt sich heraus, dass der Verdacht begründet war: Andrea Seekatz (Katharina Müller-Elmau) hat eine Affäre. Und zwar mit niemand anderem als mit Ekkis (Oliver Korittke) Chef Grabowski (Vittorio Alfieri). Noch bevor Wilsberg seinen Klienten in Kenntnis setzen kann, wird Christopher Seekatz ermordet.