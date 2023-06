TV-Tipps am Mittwoch

In "Der Mann auf dem Baum" (Das Erste) kämpft Jan Josef Liefers als Vater ohne Rechte um seinen Sohn. Auf RTL gibt es ein Wiedersehen mit "Der Preis ist heiß" und bei "The Taste" (Sat.1) ist heute Fastfood gefragt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Mann auf dem Baum, Problemkomödie

Der brave Hotelangestellte Hans (Jan Josef Liefers) ist ein Vater ohne Rechte, der um seinen Sohn kämpft. Dafür steigt er auf die Barrikaden in Form eines Baumes, mitten auf dem Marktplatz einer Kleinstadt. Vor Jahren hat ihn seine damalige Freundin Linda (Suzan Anbeh) verlassen und ihren gemeinsamen Sohn Moritz (Jannis Michel) mitgenommen. Jetzt will sie mit ihm und ihrem neuen Partner nach Dänemark ziehen. Hans beschließt, um Moritz zu kämpfen.

20:15 Uhr, RTL, Der Preis ist heiß, Spielshow

Das Spiel um die heißen Preise geht weiter: Kult-Moderator Harry Wijnvoord führt durch die Neuauflage der kultigen Gameshow der 90er und präsentiert wieder jede Menge Spiele-Klassiker und kuriose Preise. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von seinem Announcer Thorsten Schorn, der alle Kandidaten aufruft und die Preise vorstellt. Und wie immer gilt: Bloß nicht überbieten!

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Finale bei "The Taste": Zum zweiten Mal kehrt Sternekoch Frank Rosin als Gastjuror zurück. Von den Finalisten wünscht er sich ein deliziöses Fastfood-Löffelgericht z. B. im Dönerbuden-Stil, bevor in der zweiten Kochrunde Kreativität im Umgang mit Ketchup oder Mayonnaise gefragt ist. Im Entscheidungskochen um den Staffelsieg gilt es, die Coaches mit einem sommerlichen Drei-Gänge-Menü aus Erdbeeren, Brunnenkresse und Rhabarber zu verzaubern.

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's Eleven, Gaunerkomödie

Gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, hat Danny Ocean (George Clooney) bereits einen genauen Plan. Er will den Tresor des Bellagio in Las Vegas ausrauben. Der Tresor enthält den exakten Wert aller Chips, die in den Casinos MGM Grande, Bellagio und Mirage im Umlauf sind. Für den perfekten Diebstahl braucht man vor allem zwei Dinge: Jede Menge Geld und die perfekte Gruppe aus Kleinkriminellen, Computerhackern und Sprengstoffmeistern. Danny Ocean versammelt elf ebenso skrupellose wie geniale Gauner um sich, die mit ihm das Unmögliche schaffen wollen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bauch, Beine, Po, Krimi

In einem Vergewaltigungsprozess wird Micki Hobelmeyer (Jörg Schüttauf) freigesprochen. Wilsberg (Leonard Lansink) traut dem Urteil nicht. Er kennt Micki noch aus Studienzeiten und ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Die Klägerin Andrea Schröder (Daniela Wutte) ist fassungslos: Wie konnte die psychologische Gutachterin Dorith Magunsky (Rebecca Immanuel) ihre Glaubwürdigkeit so grundlegend in Frage stellen? Kaum ist der Prozess vorbei, wird Dorith Magunsky von anonymen Angreifern terrorisiert. Sie bittet Wilsberg, ihr Haus zu bewachen und herauszufinden, wer es auf sie abgesehen hat.