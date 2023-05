TV-Tipps am Mittwoch

In "Verunsichert - Alles Gute für die Zukunft" (Das Erste) zweifelt eine Justiziarin an den Methoden ihres Arbeitgebers. Bei "The Taste" (Sat.1) sind englische Spezialitäten gefragt. "Prometheus - Dunkle Zeichen" (kabel eins) erzählt die Vorgeschichte zum Sci-Fi-Klassiker "Alien".

31. Mai 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Verunsichert - Alles Gute für die Zukunft": Für die Freundschaft von Franziska (Henny Reents, r.) und Judith (Karoline Bär) wird ein Rechtsstreit zur Belastungsprobe. © WDR/Zeitsprung Pictures/Guido Engels

20:15 Uhr, Das Erste, Verunsichert - Alles Gute für die Zukunft, Gerichtsdrama Franziska Schlüter (Henny Reents) arbeitet als Justiziarin für die Kölner Versicherung Aescuria. Ihr Job ist es, Invaliden und Kranken systematisch Leistungen zu verweigern. Als die Französin Amaury Leblanc (Charlotte Krenz) in der Schadensabteilung der Versicherung auftaucht und Franziska und dem Hinhalte-Gebaren der Aescuria die Schuld am Tod ihres an Multipler Sklerose erkrankten Mannes gibt, kommt die Justiziarin ins Zweifeln. 20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb Gastjuror Johannes Nuding lässt die Kandidaten im Teamkochen Löffelgerichte kreieren, die sich als "English Breakfast", für "Mittags im Pub", zum "Afternoon Tea" oder für ein "Staatsbankett im Buckingham Palace" eignen. Im Solokochen gilt es, die Zutaten Lamm, Meerfenchel oder Taschenkrebs raffiniert einzusetzen, während sich die Entscheidungslöffel rund um den Tiroler Speck drehen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, kabel eins, Prometheus - Dunkle Zeichen, Sci-Fi-Horror Am Ende des 21. Jahrhunderts trifft das Expeditionsraumschiff "Prometheus" auf dem weit von der Erde entfernten Mond LV-223 ein. Vor Jahren hatte die Expeditionsleiterin Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) auf einer steinzeitlichen Höhlenmalerei eine Sternenkarte entdeckt, die sich in gleicher Form überall auf der Erde in uralten Relikten wiederfand. Shaw hält die Sternenkonstellation für eine Einladung von riesenhaften, humanoiden Aliens, die sie für die Erschaffer der Menschheit hält. Doch auf LV-223 warten grauenvolle Erkenntnisse auf die Forscher. 20:15 Uhr, arte, Der Nachtarzt, Thriller Der Notarzt Mickaël (Vincent Macaigne) ist einer der wenigen, die bereit sind, Drogenabhängige zu behandeln und sogar in seinem Auto zu verarzten. Beziehungsweise stellt er ihnen ein Rezept für Subutex aus, ein Mittel, das Entzugserscheinungen vermeidet. Und nicht nur ein Rezept, sondern einen ganzen Schwung - um seinem Cousin Dimitri (Pio Marmaï), der eine Apotheke hat, aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Das Subutex landet auf dem Schwarzmarkt und wird von einer Medikamenten-Mafia nach Osteuropa vertickt. Wegen der Anzahl der Subutex-Verordnungen gerät Mickaël ins Visier der Kassenärztlichen Vereinigung. 20:15, ZDFneo, Wilsberg: Das Geld der Anderen, Krimi Kaum hat Wilsberg (Leonard Lansink) durch den Verkauf einer Rarität einen kleinen Gewinn gemacht, stehlen auch schon zwei vermummte Einbrecher das Geld. Auf eigene Faust will er sein Geld zurückholen und geht den Einbrechern nach. Doch bevor Wilsberg sie zur Rede stellen kann, wird einer der beiden tot aufgefunden. Der Druck auf Wilsberg steigt, denn er gerät in den Fokus der Ermittlungen von Springer und Overbeck. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de