TV-Tipps am Mittwoch

Eine Reise nach Israel stellt in "Herbe Mischung" die Beziehung eines jungen Paares auf den Kopf (Das Erste). Bei RTL vergibt der "Bachelor" (RTL) seine letzte Rose und bei "The Taste" (Sat.1) müssen verschiedene Käsesorten kreativ verarbeitet werden.

20:15 Uhr, Das Erste, Herbe Mischung, Komödie

Zahra (Peri Baumeister) und Benni (Trystan Pütter) sind seit einem Jahr ein glückliches Paar. Gerade haben sie in München eine gemeinsame Wohnung bezogen. Doch als Bennis Opa stirbt, wird das junge Glück auf eine harte Probe gestellt. Denn Benni ist Jude, seine Familie lebt in Tel Aviv, Zahra ist Halb-Araberin - zumindest der Herkunft nach - aber eigentlich hat sie sich damit nie auseinandergesetzt. Jetzt muss sie sich wohl oder übel damit befassen. Sie reist mit Benni zur Beerdigung des Opas nach Tel Aviv. Am Grab bekreuzigt sich Zahra, woraufhin Bennis Familie, die durch ein Missverständnis annahm, Zahra sei Jüdin, schockiert ist.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor - Das große Finale, Kuppelsoap

Vor Davids finaler Entscheidung verbringt er mit beiden Frauen romantische Übernachtungsdates. Doch welche Dame hat sein Herz erobert und bekommt die letzte Rose? Im Anschluss an die letzte Rosenvergabe begrüßt Frauke Ludowig im zweiten Teil der Sendung zum großen Wiedersehen und fragt nach: Sind der Bachelor und seine Auserwählte glücklich miteinander? Und wie ist es den anderen Damen ergangen?

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Wiedersehen mit Frank Rosin: Als Gastjuror kehrt der Ex-Coach zu "The Taste" zurück. Nachdem das Casting abgeschlossen und die Teams komplettiert sind, stellt Rosin die Kandidaten im Teamkochen vor eine Herausforderung. Sie müssen ihr Können im Umgang mit Blauschimmelkäse, Rotschimmelkäse, rohem Eigelb oder Durian unter Beweis stellen. Im Solokochen dreht sich alles ums Gemüse. Wer überzeugt mit Kombinationen aus Spargel, Radieschen, Kohlrabi oder Zuckerschoten?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Gegen den Strom, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) hat das Haus seiner Tante und den dazugehörigen Acker geerbt. Doch das bringt ihm jede Menge Probleme ein. Die Leiche, die er und Wilsberg (Leonard Lansink) im Haus finden, ist nur eins davon. Das Opfer Bauer Habich führte einen Kampf gegen die Stadtwerke. Seine Biogasanlage hätte das ganze Dorf mit Strom versorgen können. Doch die Stadtwerke hatten etwas dagegen. Auch Oliver Brandstetter (Godehard Giese) zieht aus Habichs Tod einen handfesten Vorteil. Wilsberg findet zudem heraus, dass Oliver anscheinend ein Verhältnis mit der jungen Witwe des reichen Bauern hat.

20:15 Uhr, kabel eins, Air Force One, Actionthriller

Bei einer Rede in Moskau kündigt der amerikanische Präsident James Marshall (Harrison Ford) an, er werde künftig mit aller Macht gegen internationale Terroristen vorgehen. Kurz darauf muss er sein Wort schon in die Tat umsetzen: Der Dissident Korshunov (Gary Oldman) und seine Männer hijacken die Maschine des Präsidenten, um die Freilassung eines Generals zu erpressen. Im Alleingang muss sich Marshall den scheinbar übermächtigen Gegnern stellen.