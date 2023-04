TV-Tipps am Mittwoch

Im Ersten nimmt Axel Prahl am größten Brieftaubenrennen der Welt teil. Der "Bachelor" (RTL) tritt zum Speed-Dating an und bei "Da kommst Du nie drauf!" stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Millionen Rennen, Komödie

Für Mathias Wengeler (Axel Prahl) ist der Brieftaubenschlag neben seinem Haus mehr als nur Taubensport. Wenn er nicht bei der ungeliebten Arbeit im Call-Center ist, kümmert er sich um die gefiederten Prachtexemplare. Zu kurz kommen dabei leider Tochter Dani (Luise Risch) und Ehefrau Rita (Beata Lehmann). Und der reicht es langsam. Von nun an gilt: Die Tauben oder ich! Die Rettung naht ausgerechnet in Gestalt von Ronny Kowallek (Peter Lohmeyer). Der hat es sich in den Kopf gesetzt, das größte Brieftaubenrennen der Welt zu gewinnen, in Südafrika. Preisgeld: eine Million Dollar.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Der Bachelor und die verbliebenen Frauen verbringen diese Woche im mexikanischen Oaxaca. Dort trifft David alle Ladys zu ereignisreichen Speed Dates, bei denen fast jede in die Offensive geht. Beim nächsten Gruppendate wird gemeinsam in einem mexikanischen Restaurant gekocht. Zum Nachtisch bleibt eine Frau und sorgt für süße Stimmung. Das folgende Gruppendate hält ein Naturspektakel bereit - und für eine Lady Zeit zu zweit mit David.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Runden gegeneinander um den Sieg und für einen guten Zweck. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Mit dabei sind Wincent Weiss, Tahnee, Bastian Bielendorfer, Susanne Daubner, Jasna Fritzi Bauer und Wigald Boning.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, NITRO, Who Am I - Kein System ist sicher, Cyber-Thriller

Benjamin (Tom Schilling) ist ein unscheinbarer Typ - ein Niemand, aber gleichzeitig ein begnadeter Hacker. Als er auf Max (Elyas M'Barek), Stephan (Wotan Wilke Möhring) und Paul (Antoine Monot, Jr.) trifft, gründen sie die Hackergruppe "CLAY". Auf der Suche nach Anerkennung von ihrem Idol "MRX" finden sie sich jedoch bald zwischen Frauen, Kriminalität, Macht- und Identitätsfragen wieder - und auf der Flucht vor BKA und Europol.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die Bielefeld-Verschwörung, Krimi

Ein Verschwörungstheoretiker wird ermordet, und Manni (Heinrich Schafmeister), der einst nach Bielefeld zog, taucht wieder auf. Nils Erdel (Daniel Roesner) ist überzeugt davon, dass die Stadt am Teutoburger Wald gar nicht existiert. Er beauftragt Wilsberg (Leonard Lansink) ihn zu beschützen, da er verfolgt wird. Der lehnt jedoch ab. Erst als der Verfolger bei Wilsberg auftaucht, nimmt er den Fall an - doch zu spät. Nils ist tot - angeblich ein Herzinfarkt. Wilsberg vermutet einen Mord, kann aber Anna Springer (Rita Russek) nicht dazu bringen, die Leiche obduzieren zu lassen.