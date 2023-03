TV-Tipps am Mittwoch

Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. Für den "Bachelor" (RTL) steht eine Yogasession an und in "Unsere wunderbaren Jahre" (Das Erste) endet ein romantisches Abendessen für Gabriela und Winne im Streit.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Runden gegeneinander um den Sieg und für einen guten Zweck. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Mit dabei sind Simone Thomalla, Tommi Schmitt, Edin Hasanović und Katrin Bauerfeind.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Der perfekte Start in den Tag? Der Bachelor lädt am frühen Morgen zum Einzeldate in seine Villa, wo nach Yogasession und Frühstück romantische Momente im Pool folgen. Anschließend entscheidet David anhand eines Fragebogens, wer ihn auf das nächste Gruppendate auf dem Wasser begleitet, an das sich für eine Lady ein Einzeldate anschließt. Actionreich geht es beim Canyoning auf dem nächsten Gruppendate zu.

20:15 Uhr, Das Erste, Unsere wunderbaren Jahre, Dramaserie

Winne (Damian Hardung) lädt Gabriela (Rocio Luz) zu einem romantischen Abend ein, bis sie auf das Thema Böcker kommen. Während Winne überzeugt ist, dass sein Stiefvater Dreck am Stecken hat, ist Gabriela voller Dankbarkeit: Er hat ihr einen deutschen Pass besorgt und ihr geliebtes Pferd Atalante einfliegen lassen, damit sie für Olympia trainieren kann. Wovon redet Winne? Es kommt zum heftigen Streit.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - Mockingjay, Teil 2

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) kämpft weiterhin gegen das tyrannische System ihrer Welt. Als sie sich dazu bereiterklärt, als Symbol der Revolution - dem Spotttölpel - in der Öffentlichkeit aufzutreten, muss sie sich zahlreichen Schwierigkeiten stellen. Zwar sind die Distrikte gegen das Capitol vereint, aber Peeta (Josh Hutcherson) ist nicht er selbst und die aufkommenden Kämpfe bedrohen das Schicksal aller. Der Traum von Freiheit und Frieden scheint für sie weit entfernt.