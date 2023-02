TV-Tipps am Mittwoch

In "Gesicht der Erinnerung" (Das Erste) erkennt eine Frau in einem jungen Mann ihre verstorbene Liebe wieder. Beim "großen Promibacken" (Sat.1) steht das Halbfinale an. In "Man of Steel" (kabel eins) lernt Clark Kent mit seinen Superheldenkräften umzugehen.

08. Februar 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Gesicht der Erinnerung": Eigentlich findet Christina (Verena Altenberger) Patrick (Alessandro Schuster) zu jung für eine Beziehung. Aber etwas in ihm erinnert sie an ihre große Jugendliebe. © SWR Presse/Bildkommunikation

20:15 Uhr, Das Erste, Gesicht der Erinnerung, Drama Als 16-Jährige erlebte Christina (Verena Altenberger) ihre große Liebe, mit Jacob (Florian Stetter). Als er tödlich verunglückte, hinterließ er eine unwiderrufliche Lücke in Christinas Leben. 20 Jahre später rettet der junge Patrick (Alessandro Schuster) Christina vor einem Gewitter. Er verliebt sich in sie, wirbt um sie. Und zum ersten Mal seit damals ist auch Christina wieder von einem Mann fasziniert. Aus den beiden wird ein leidenschaftliches Liebespaar. Christina ist glücklich mit Patrick, in dem sie immer mehr den wiedergefundenen Jacob sieht. Aber je mehr die beiden Männer für Christina zu einer Person werden, desto irritierter ist Patrick. 20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow Halbfinale bei "Das große Promibacken"! Los geht's mit Bananenbrot. Die Jury erwartet eine eigene, raffinierte Interpretation und natürlich eine schöne Optik. Die Technische Prüfung heißt "Leipziger Lerchen". Diese Küchlein bestehen aus Mürbteig mit einem Schuss Weinbrand, Aprikosenkonfitüre, saftiger Mandel-Marzipan-Masse und bestäubtem Teiggitter. Die dritte Aufgabe bedient schließlich einen ganz neuen Trend im Back-Kosmos. Wie werden sich die Kandidaten schlagen? 20:15 Uhr, kabel eins, Man of Steel, Superhelden-Action Nachdem die Kents einen verwaisten Säugling bei sich aufgenommen haben, wird ihnen erst nach und nach bewusst, dass ihr Ziehsohn nicht von dieser Welt stammt und über phänomenale Fähigkeiten verfügt. Der junge Clark (Henry Cavill) ist anfangs noch völlig überfordert von seinen Superkräften, doch schon bald ist die Zeit gekommen, in der er sie einsetzen muss, um das Fortbestehen der Erde zu sichern. 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Einer von uns, Krimi Neben der Politik-Referentin Sophie Lowitz, dem Unternehmensberater Björn Schilling und dem PR-Spezialist Tobias Eichholz nimmt auch die Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) an einem Seminar teil. Als diese eine Blutspur in der Hotelhalle entdeckt, ruft sie Wilsberg (Leonard Lansink) zu Hilfe. Der Münsteraner Privatdetektiv lässt sich nicht lange bitten und nimmt gemeinsam mit Ekki undercover die Ermittlungen auf. Für Overbeck ist klar: Tessa will sich nur wichtig machen. Tessa wiederum vermutet, dass hier ein Verbrechen vertuscht werden soll. Was die anderen Teilnehmenden verschweigen: Es war noch jemand da. 22:00 Uhr, SWR, Tatort: Der höllische Heinz, Krimi Ein toter Indianer wird aus der Ilm gefischt. Es handelt sich um Wolfgang Weber, dem die Westernstadt El Doroda gehörte. Von seinem Geschäftsführer Heinz Knapps (Peter Kurth) erfahren die Weimarer Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen), dass Weber den Pächtern der Westernstadt kündigen wollte. Haben die Hobbyisten in ihrer Verzweiflung eine Lynchparty gefeiert? Während Kira in El Doroda undercover ermittelt und beweist, dass ein echtes Cowgirl in ihr schlummert, stößt Lessing auf die eiskalte Tiefbauunternehmerin Ellen Kircher (Marie-Lou Sellem).