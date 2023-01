TV-Tipps am Mittwoch

In "Kein einfacher Mord" (Das Erste) versucht ein Ehepaar, einen Mord zu vertuschen. In Sat.1 geht "Das große Promibacken" in eine neue Runde und RTL zeigt das "GZSZ"-Spin-off "Leon - Kämpf um deine Liebe".

20:15 Uhr, Das Erste, Kein einfacher Mord, Krimi

Die Ehe von Nina (Laura Tonke) und Paul (Felix Klare) ist am Ende. Sie warten nur noch auf eine Gelegenheit, es ihrem Sohn Tim (Tyler Worbs) beizubringen. Bei einer zufälligen Begegnung lässt sich Nina auf einen Flirt mit Viktor (Sebastian Becker), dem Hockeytrainer ihres Sohnes ein, und geht alleine mit zu ihm nach Hause. Eine Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen. Nina wird beinahe von ihm vergewaltigt, wehrt sich und tötet Viktor dabei. Paul ist den beiden gefolgt und wird Zeuge des Unglücks, was eine Notwehrsituation unglaubwürdig macht. Aufgewühlt fahren die beiden nach Hause, ohne die Polizei zu verständigen.

20:15 Uhr, ZDF, Gestern waren wir noch Kinder (3), Familiendrama

Im Gefängnis konfrontiert Kommissarin Lebowski (Anja Schneider) Peter (Torben Liebrecht) mit einer Affäre seiner Frau. Er will nicht darüber sprechen. Als er zu Annas (Maria Simon) vermisstem Handy befragt wird, bestreitet er, etwas damit zu tun zu haben. Parallel bekommt Vivi (Julia Beautx) eine Nachricht, dass Annas Handy angeschaltet wurde. Sie ortet das Gerät, macht sich mit Tim (Julius Nitschkoff) auf den Weg und findet es an einem Ort, mit dem sie niemals gerechnet hätte. Vivi hofft, auf dem Handy etwas über ein mögliches Mordmotiv herauszufinden und endlich Gewissheit darüber zu bekommen, was an dem verhängnisvollen Tag passiert ist.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Die Schauspieler Kai Schumann und Gerit Kling, die Moderatoren Caroline Beil und Jochen Schropp, die ehemaligen Sportler Sabrina Mockenhaupt und Philipp Boy, Buchautorin und Comedian Nicole Jäger sowie Sänger Joey Heindle kneten, rühren und modellieren um den Golden Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck. Zum Warm-up stellen sie traditionell ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung müssen süße Omelettes aus fluffigem Biskuit hergestellt werden.

20:15 Uhr, RTL, Leon - Kämpf um deine Liebe, Drama

Während Leon (Daniel Fehlow) und Sarah (Susan Sideropoulos) ihre Hochzeit planen, steht eine Überraschung vor der Tür: Jan (Daniel Roesner), Sarahs vor 30 Jahren verschwundener Bruder, kehrt nach Engelshoop zurück. Sarah ist überglücklich, doch schon bald zweifelt Leon ans Jans Absichten, was zu heftigem Streit zwischen ihr und Leon führt. Leons Suche nach Beweisen für sein Misstrauen bringt ihn am Ende sogar in Lebensgefahr. Wird Sarah noch rechtzeitig erkennen, wem sie trauen kann?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Wellenbrecher, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) muss auf die Insel Norderney - mit Tessa Tilker (Patricia Meeden), einer Anwältin aus Bielefeld, die seine Expertise in Sachen Erbrecht braucht. Gegen ein bezahltes Wochenende hat Wilsberg natürlich nichts einzuwenden. Selbst wenn seine Reisebegleiterin Tessa offensichtlich Liebeskummer hat und leicht reizbar ist. Doch auf der Insel erregt nicht nur Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler), der im selben Hotel absteigt, Wilsbergs Argwohn. Auch die Kinder und die Sekretärin des Verstorbenen verhalten sich merkwürdig im Streit um das Millionen-Erbe.