TV-Tipps am Mittwoch

In "Green Book" (Das Erste) geht ein gefeierter Pianist mit seinem Chauffeur auf eine gefährliche Tournee. "Marie Brand" (ZDF) untersucht einen mysteriösen Unfall auf einer Baustelle. In "How to be Single" (RTLzwei) stürzen sich drei Freundinnen ins wilde New Yorker Partyleben.

04. Januar 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Green Book - Eine besondere Freundschaft": Der gefeierte Pianist Dr. Donald Shirley (Mahershala Ali, r.) engagiert den Nachtklub-Türsteher Tony "Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen) als Chauffeur. © ARD Degeto/Universal Studios

20:15 Uhr, Das Erste, Green Book - Eine besondere Freundschaft, Tragikomödie New York, im Jahr 1962: Der berühmte Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) plant eine nicht ungefährliche Konzertreise durch die US-Südstaaten. Als Afroamerikaner muss er sich nicht nur auf die dort vorherrschende Rassentrennung einstellen, sondern auch gegen unliebsame Überraschungen wappnen. Mit dem Nachtklub-Türsteher Tony "Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen) verpflichtet er nicht nur einen erfahrenen Chauffeur, sondern auch einen bewährten Mann fürs Grobe. 20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die Ehrenfrauen, Krimi Der Ingenieur Claudio Messina kommt auf einer Baustelle ums Leben. Schnell findet Marie Brand (Mariele Millowitsch) Indizien, die auf einen Mord hindeuten, der als Unfall getarnt werden sollte. Das Verhalten des Vorarbeiters Giuseppe Costa (Nicola Perot) am Tatort lässt den Verdacht entstehen, dass in dem Betrieb Schwarzarbeiter beschäftigt werden. Als dann noch die Polizeiakte des Ermordeten geheim ist, wird der Fall rätselhaft. War das Opfer im Zeugenschutzprogramm? Ein Mitglied der Mafia? Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, RTLzwei, How to be Single, Komödie Alice (Dakota Johnson) will sich endlich selbst entdecken und trennt sich von ihrem langjährigen Freund. Doch nach den gemeinsamen Jahren muss sie erst wieder lernen, wie es ist, Single zu sein. Frisch in New York ist sie auf der Suche nach neuen Bekanntschaften. Ihre karrieregetriebene Schwester Meg (Leslie Mann) bemerkt derweil, dass ihr ohne Familie etwas fehlt, Kollegin Robin (Rebel Wilson) schleppt jeden Abend einen anderen Mann ab und die hübsche Lucy (Alison Brie) sucht im Netz nach "Mr. Right". 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Schutzengel, Krimi Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) wird Opfer eines Einbruchs. Schlimmer als der Schock über die Tat ist, dass das hart ersparte Geld für seine Kreuzfahrt mit Anna Springer (Rita Russek) gestohlen wurde. Doch beim Dezernat für Einbruch stößt Wilsberg auf taube Ohren. Auch für Kriminalkommissar Overbeck (Roland Jankowsky) läuft es nicht gut. Er wird zufällig Zeuge eines Überfalls und schreitet ein. 20:15 Uhr, ONE, Agatha und die Wahrheit des Verbrechens, Krimi Es ist das Jahr 1926 und kein leichtes für die angehende Krimi-Autorin Agatha Christie (Ruth Bradley): Ihre Kriminalromane werden für ihre vermeintlich vorhersehbaren Lösungen kritisiert und ihr untreuer Ehemann drängt sie zur Scheidung. Doch die junge Agatha sucht nach zündenden Ideen und neuen Romanstoffen. Dabei trifft sie auf Mabel Rogers (Pippa Haywood), die sie um einen Gefallen bittet: Agatha soll bei der Aufklärung des Mordes an Florence Nightingale Shore helfen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de