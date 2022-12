TV-Tipps am Mittwoch

Commissario Brunetti ermittelt im Ersten gegen Kindesentführer. Bei RTL präsentiert Mario Barth Bauprojekte, bei denen einiges schiefgelaufen ist. In "Contact" (kabel eins) empfängt Jodie Foster Radiosignale aus dem All.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Lasset die Kinder zu mir kommen, Krimi

Capitano Marvilli (Gregor Törzs) von den Carabinieri lässt den angesehenen Kinderarzt Gustavo Pedrolli (Uwe Bohm) verhaften. Dieser soll eine junge Albanerin ermordet haben, weil sie ihr illegal adoptiertes Kind von ihm zurückforderte. Brunetti (Uwe Kockisch) ist von Pedrollis Schuld aber nicht überzeugt. Mit Marvillis Hilfe nimmt der Commissario die Ermittlungen auf und verstrickt sich in ein Dickicht aus Spuren und Hinweisen, die nicht zum Ziel führen. Bald deckt er die Machenschaften einer zwielichtigen Adoptionsagentur auf.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf! - Achtung Baustelle!, Empörungscomedy

Achtung, Aufregergefahr! Denn in der neuen Best-Of Sendung werden grandiose Bauprojekte präsentiert, bei denen einiges schiefgelaufen ist - Autobahnen, Schwimmbäder, Opernhäuser und Bahnhöfe. Manchmal dauert es Jahrzehnte bis sie saniert werden, manchmal steigen die Kosten ins Unermessliche und manchmal passiert nichts und es kostet trotzdem einen Haufen Steuergeld.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken - Weihnachtsspezial, Backshow

Duell der Back-Champions: Jochen Bendel, Sonya Kraus, Janine Kunze und Sarah Engels haben jeweils eine Staffel von "Das große Promibacken" gewonnen. Jetzt wollen es die Vier noch einmal wissen und müssen sich in drei weihnachtlichen Back-Aufgaben behaupten, um die Jurymitglieder Christian Hümbs und Betty Schliephake-Burchardt zu überzeugen. Die 10.000 Euro Preisgeld werden für einen guten Zweck gespendet.

20:15 Uhr, kabel eins, Contact, Sci-Fi-Drama

Die Astronomin Ellie (Jodie Foster) empfängt ein Radiosignal aus dem All, das keines natürlichen Ursprungs sein kann: der Beweis für intelligentes außerirdisches Leben! Sie und ihre Mitarbeiter entschlüsseln den Code und finden heraus, dass es sich dabei um den Bauplan einer Maschine handelt. Doch die Regierung nimmt Ellie das Prestigeprojekt weg, da entschieden wurde, dass ein Mann den ersten Kontakt mit einer anderen Spezies durchführen soll.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: MünsterLeaks, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) wurde eine "Steuer-CD" angeboten, die angeblich alles belastet, was in Münster Rang und Namen hat. Wilsberg (Leonard Lansink) soll Ekki helfen, die Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Als die Presse von der "Steuersünder-CD" Wind bekommt, trifft eine erste Selbstanzeige im Finanzamt ein. Der Immobilienunternehmer Ehrenberg will reinen Tisch machen. Doch bevor er dazu kommt, ist er tot.