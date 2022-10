TV-Tipps am Mittwoch

"Ramstein - Das durchstoßene Herz" (Das Erste) erzählt von der Flugshow-Katastrophe von 1988 und ihren Nachwirkungen. Das ZDF zeigt "Die große 'Terra X'-Show" und bei "The Taste" (Sat.1) sind bayerische Schmankerl gefragt.

© SWR/FFP New Media/Marc Bossaert

20:15 Uhr, Das Erste, Ramstein - Das durchstoßene Herz, Drama

Am 28. August 1988 veranstaltete die US Air Force auf der Ramstein Air Base den jährlichen Tag der offenen Tür. Geplant als das übliche fröhliche Volksfest mit spektakulärer Flugschau, wurde es durch den Zusammenstoß dreier Flugzeuge zu einer Katastrophe mit 70 Todesopfern und hunderten Verletzten. Der Film erzählt von eindrücklichen Schicksalen: von Opfern, die schwer verletzt werden, von Ärzten, die schwere Triage-Entscheidungen fällen müssen und von Familien, die Angehörige verlieren.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show, Show

"40 Jahre Terra X" sind Anlass, in die Archive der Erfolgsmarke zu schauen. Herausgesucht werden Highlights aus vier Jahrzehnten Dokumentationen aus den entferntesten Ecken der Welt. Dabei geht's um Wissenschaft, Geschichte, Mysterien und die schönsten Tier-Momente der "Terra X"-Presenter. Johannes B. Kerner führt durch die Show - mit den "Terra X"-Experten Mai Thi Nguyen-Kim, Andreas Kieling und Harald Lesch an seiner Seite.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Im Teamkochen dürfen die Kandidaten heute unter dem wachsamen Auge von Gastjuror Alexander Huber Köstlichkeiten aus Bayern kredenzen. Wie wäre es denn mit einem süßen Schmankerl oder einer typischen Spezialität aus dem Biergarten? Im Solokochen kommen anschließend Alexanders Geheimzutaten Huchen, Forelle und bayerische Garnele zum Einsatz bis es im Entscheidungskochen schließlich heißt: "O'zapft is!" Wem gelingt es, Bier zum Star auf dem Löffel zu machen?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

20:15 Uhr, arte, Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger?, Agentenkomödie

Linda (Frances McDormand) und Chad (Brad Pitt), zwei nicht sonderlich clevere Mitarbeiter eines Fitnessstudios in Washington, fällt eines Tages eine geheimnisvolle CD-ROM in die Hände. Wie sich herausstellt, gehört sie dem ehemaligen CIA-Mitarbeiter Osborne Cox (John Malkovich) und enthält vermeintlich brisante Informationen über den US-Geheimdienst. Die beiden Fitnessprofis wittern die Chance ihres Lebens und beschließen, Cox zu erpressen. Mit seiner dilettantischen Vorgehensweise setzt das Duo jedoch eine Verkettung haarsträubender Ereignisse in Gang.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungs-Comedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen unter der Leitung von Mario Barth hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten.