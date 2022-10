TV-Tipps am Mittwoch

In "Eltern mit Hindernissen" (Das Erste) passen Kind und Karriere nicht unter einen Hut. Bei RTL deckt Mario Barth obskure Fälle von Steuerverschwendung auf und und in "16 Blocks" (kabel eins) bekämpft Bruce Willis als Cop korrupte Kollegen.

20:15 Uhr, Das Erste, Eltern mit Hindernissen, Komödie

Katrin Wiedemann (Nicolette Krebitz) hat es fast geschafft: Sie ist kurz davor, Schuldirektorin zu werden. Sie muss nur noch ihr drittes Kind auf die Welt bringen, dann kann es sofort nach dem Mutterschutz losgehen. Katrin hat keinen Zweifel, dass sie als erfahrene Mutter Kind und Karriere unter einen Hut bringt. Vor allem, weil ihr Mann Philipp (Hary Prinz) versprochen hat, die gesamte Elternzeit zu übernehmen. Leider ist die Schulverwaltung anderer Meinung und bittet nach der turbulenten Geburt der kleinen Isalie ausgerechnet Philipp, den Direktorenposten vorerst zu übernehmen.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungs-Comedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen unter der Leitung von Mario Barth hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten.

20:15 Uhr, kabel eins, 16 Blocks, Cop-Thriller

Der desillusionierte New Yorker Cop Jack Mosley (Bruce Willis) will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 08:02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker (Mos Def) soll um 10:00 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss gegen korrupte Polizisten aussagen und muss von seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden, das 16 Straßenblocks entfernt ist. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip.

20:15 Uhr, arte, Tagundnachtgleiche, Drama

Alexander (Thomas Niehaus) ist ein Junggeselle ohne große Verpflichtungen. Eines Abends beobachtet er aus dem Fenster eine junge Frau im Nebenhaus beim Tanzen: Paula (Aenne Schwarz), die im Varietétheater auftritt. Nach der Vorführung lernen sich die beiden kennen und verbringen die Nacht zusammen. Während Alexander meint, sich verliebt zu haben, ist Paula am nächsten Morgen abweisend und schickt ihn aus ihrer Wohnung. Bald darauf verunglückt Paula bei einem Autounfall tödlich. Alexander ist zutiefst erschüttert und besucht ihr Grab. Dort trifft er auf Paulas Schwester Marlene (Sarah Hostettler). Alexanders Traumvorstellungen von Paula sind längst zur Obsession geworden.

21:45 Uhr, Das Erste, Money Maker: Emre - Schnelles Geld mit der Bahn, Dokureihe

In jeder Folge von "Money Maker" steht die Geschichte eines Menschen, der mit gewieften, teils illegalen Geschäften schnelles Geld machen will, im Mittelpunkt. Manche sind zu Geld oder Reichtum gekommen, manche aber auch gescheitert. In der ersten Folge geht es um Emre - einen netten, charismatischen Typen, der gefallen und Erfolg haben möchte. Auf der Suche nach schnellem Geld treibt er es zu weit. So weit, dass er sogar für Jahre im Knast landet.