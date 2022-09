TV-Tipps am Mittwoch

In "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" (Das Erste) geschieht ein mysteriöser Mädchenmord. Bei "The Taste" heißt das Motto "Musik auf dem Löffel". Im ZDF stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner.

28. September 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Lauchhammer - Tod in der Lausitz": Maik Briegand (Mišel Matičević) bei der toten Ramona Schinschke (Jule Hermann). © MDR/Moovie/Anke Neugebauer