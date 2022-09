TV-Tipps am Mittwoch

In "Eine Klasse für sich" (Das Erste) muss ein Gymnasiallehrer noch einmal die Schulbank drücken. Bei RTL öffnet das "Sommerhaus der Stars" wieder seine Türen. In "Das weiße Schweigen" (VOX) häufen sich plötzlich die Todesfälle in einer Klink.

20:15 Uhr, Das Erste, Eine Klasse für sich, TV-Komödie

Plötzlich wieder zur Schule gehen, wer ist nicht schon von diesem Alptraum aufgewacht? Für den Lehrer Fabian Sorge (Hans Löw) wird er zur Wirklichkeit. Kurz vor seiner Verbeamtung kommt heraus, dass er als junger Mann sein Abiturzeugnis gefälscht hat. In Zeiten des Lehrermangels lässt man sich auf einen Deal ein: Er bekommt seine Stelle zurück, wenn er binnen eines Jahres sein Abitur nachmacht. Fabian lernt nicht nur die sonderbare Welt der Erwachsenenbildung kennen, sondern auch die Nöte seiner Mitschüler, die alle vom Leben betrogen wurden und nun ihre zweite Chance suchen.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Reality-Show

Auch in Staffel 7 von "Das Sommerhaus der Stars" ist ordentlich was los, denn neue Star-Paare markieren wieder ihr Revier. Wer findet sich am besten auf engstem Terrain zurecht? Acht Paare begeben sich in direkte Konkurrenzsituation und erleben sowohl Gruppendynamiken als auch den Aufbau neuer Freund- und Feindschaften. Kurzum: ein unterhaltsamer Wettbewerb mit jeder Menge Spaß- und Konflikt-Potenzial.

20:15 Uhr, VOX, Das weiße Schweigen, Drama

Krankenpflegerin Clara Horn (Julia Jentsch) kehrt nach mehrjähriger Kinderpause zurück in den Job und bekommt den deutlich härter gewordenen Klinikalltag zu spüren - Druck, Stress und Anspannung sind an der Tagesordnung. Doch schnell wird ihr klar, dass etwas nicht stimmt: Es gibt auffällig viele Todesfälle auf ihrer Station. Dies scheint kein Zufall zu sein, denn offenbar ist einer ihrer Kollegen dafür verantwortlich.

20:15 Uhr, Sat.1, Zurück in die Schule, Show

Moderator Jörg Pilawa schickt Prominente in eine ganz besondere Schule. Denn in der Show unterrichten ausschließlich Grundschüler die Stars. Diese müssen nach den Unterrichtsstunden mit den Nachwuchs-Lehrkräften vor Jörg Pilawa die Grundschulprüfung meistern. Der neue Lehrplan sieht Prüfungen in sieben Fächern vor: Deutsch, Mathematik, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Sport, Kunst und Musik. Heute drücken Kristina Schröder, Eko Fresh, Sonya Kraus und Martin Semmelrogge die Schulbank.

22:25 Uhr, 3Sat, Maria Wern, Kripo Gotland - Wunden, Krimi

Zunächst ist es nur ein Routinefall, der Kommissarin Maria Wern (Eva Röse) aus ihrem Urlaub herausreißt. Auf Gotland wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Spur führt zu einem Hotel, in dem sie die Rechnung prellte. In einem ihrer Bücher erfährt Maria den Namen der Toten: Amanda Winter. Als sie in der Bibliothek deren Ausleihen durchforstet, erschreckt sie. Amanda hat offensichtlich den Mord an Maria Werns Mann Christer (Oscar Töringe) recherchiert.