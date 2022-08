TV-Tipps am Mittwoch

In "Der Fall Bruckner" (Das Erste) muss eine Sozialpädagogin klären, was in einer Familie wirklich vor sich geht. In Sat.1 schickt Jörg Pilawa Promis "Zurück in die Schule". In "Creed" (kabel eins) wird Sylvester Stallone zum Mentor eines jungen Boxers.

24. August 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Der Fall Bruckner": Jaqueline Bremer (Christiane Paul, r.) gerät gegenüber Katharina Bruckner (Corinna Harfouch) in Erklärungsnot als Joe (Elon Baer) im Treppenhaus sitzt und weint. © BR/Conny Klein