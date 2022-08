TV-Tipps am Mittwoch

In "I Feel Pretty" (ProSieben) macht Amy Schumer dem Bodyshaming eine Kampfansage. Mario Adorf plant in "Alte Bande" (Das Erste) den Ausbruch aus einem Seniorengefängnis. In "Der Knochenjäger" (kabel eins) jagen Angelina Jolie und Denzel Washington einen Killer.

03. August 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"I Feel Pretty": Renee (Amy Schumer, l.) entdeckt ganz neue Seiten an sich. © Concorde Filmverleih GmbH