TV-Tipps am Mittwoch

In "Seit Du da bist" (Das Erste) verliebt sich ein Künstler in eine verheiratete Geigenlehrerin. Für die "Bachelorette" (RTL) steht eine Kajak-Tour an. In "X-Men - Zukunft ist Vergangenheit" (ProSieben) geht der Mutant Wolverine auf Zeitreise.

20. Juli 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Seit Du da bist": Alina (Katharina Schüttler) und Jarek (Manuel Ruby) treffen sich wieder. © BR/Oberon Film GmbH/Alfons Kowatsch