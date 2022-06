TV-Tipps am Mittwoch

In "25 km/h" (Sat.1) touren zwei ungleiche Brüder auf Mofas durch Deutschland. Die "Bachelorette" (RTL) lädt zum Candlelight-Dinner ein und in "Herzogpark" (VOX) nehmen es vier Frauen mit einem Baulöwen auf.

20:15 Uhr, Sat.1, 25 km/h, Komödie

Als die Brüder Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) auf der Beerdigung ihres Vaters nach 30 Jahren aufeinandertreffen, ist von Wiedersehensfreude keine Spur. Trotzdem entschließen sich die beiden dazu, sich ihren Jugendtraum zu erfüllen und auf ihren Mofas eine Tour durch Deutschland zu machen. Doch bei derart unterschiedlichen Charakteren ist Ärger schon programmiert.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Feucht-fröhlich wird es beim Gruppendate auf einem XXL-Katamaran. Doch nur mit einem Mann lässt Sharon den Abend bei einem Candlelight-Dinner an Deck ausklingen. Ob es beim Sonnenuntergang schon zum Kuss kommt? Kontrastprogramm beim nächsten Gruppendate: Die Bachelorette lädt zum Kindergeburtstag ein, bevor es beim Einzeldate schließlich nochmal richtig romantisch wird: Auf einen Helikopterflug folgt ein Dinner vor atemberaubender Kulisse.

20:15 Uhr, VOX, Herzogpark, Comedyserie

Der Herzogpark - das Viertel der Münchner Reichen und Schönen. Maria Schreiber (Heike Makatsch) wird aus dem Gefängnis entlassen. Zwei Jahre später übernimmt sie das Catering bei einer der legendären Partys von Nikolaus van der Bruck (Heiner Lauterbach) im Herzogpark. Was hat sie für eine Rechnung mit ihm offen? Und auch Hannah Arndt (Lisa Maria Potthoff), Elisabeth von Lynden (Antje Traue) und Annabelle Bernbauer (Felicitas Woll) führen offensichtlich etwas im Schilde. Der Abend endet gänzlich anders als geplant. Was weiß Maria?

20:15 Uhr, Das Erste, Vorstadtrocker, Komödie

Journalist Viktor (Fabian Busch) hat seinen Job bei einem großen Enthüllungsmagazin verloren und fristet sein Dasein als Hausmann in der Vorstadt. Ehefrau Alex (Lisa Wagner) sorgt als Tierärztin für das Familieneinkommen. Eines Tages zieht im Nachbarhaus "Herr Neumann" ein. Viktor findet heraus, dass der Neue in Wahrheit der untergetauchte Motorradrocker Rolf Olsen (Alioscha Stadelmann) ist, und wittert die ganz große Story. Um seinem ehemaligen Chefredakteur Beweise zu liefern, geht er mit Rolf auf nächtliche Tour.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: MünsterLeaks, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) wurde eine "Steuer-CD" angeboten, die angeblich alles belastet, was in Münster Rang und Namen hat. Wilsberg (Leonard Lansink) soll Ekki helfen, die Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Als die Presse von der "Steuersünder-CD" Wind bekommt, trifft eine erste Selbstanzeige im Finanzamt ein. Der Immobilienunternehmer Ehrenberg will reinen Tisch machen. Doch bevor er dazu kommt, ist Ehrenberg tot. Wilsberg und Ekki glauben nicht an Suizid.