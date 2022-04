TV-Tipps am Mittwoch

In "Die Glücksspieler" (Das Erste) greift ein großzügiger Fremder in das Schicksal einer Familie ein. Matthew McConaughey reist in "Interstellar" (kabel eins) ins All. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis wieder schrägen Fragen.

27. April 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Die Glücksspieler": Herr Wagner (Ovidiu Schumacher, l.) und Herr Herzinger (Branko Samarovski, r.) setzen eine gewagte Idee in die Tat um. © BR/die film gmbh/Hendrik Heiden