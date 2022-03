TV-Tipps am Mittwoch

In "Flügel aus Beton" (Das Erste) hat eine Online-Challenge tödliche Konsequenzen. Bei RTL vergibt der "Bachelor" (RTL) seine letzte Rose und in "Friesland" (ZDF) verschwindet ein Schiffskapitän spurlos.

20:15 Uhr, Das Erste, Flügel aus Beton, Drama

An der Gesamtschule von Referendarin Gabrielle (Victoire Laly) nimmt sich eine Schülerin das Leben. Schnell wird klar, dass hinter ihrem Tod mehr steckt als der einsame Entschluss einer jungen Frau. Da die Polizei keinen Anhaltspunkt für Fremdverschulden hat, versucht Gabrielle gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Ava (Seyna Sylla) die Hintergründe des Suizids zu verstehen. Die beiden Schwestern entdecken, dass der Tod des Mädchens in Zusammenhang mit einer Online-Challenge namens "Ikarus" steht.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor - Das große Finale, Kuppelshow

Bevor Bachelor Dominik seine finale Entscheidung trifft, verbringt er mit beiden Finalistinnen nochmal Zeit zu zweit. Doch welche Lady hat sein Herz erobert? Im Anschluss an die letzte Rosenvergabe begrüßt Frauke Ludowig im zweiten Teil der Sendung zum großen Wiedersehen und fragt nach: Hat Dominik die große Liebe gefunden? Und wie ist es den anderen Damen ergangen, die in den letzten Wochen für außergewöhnliche Momente gesorgt haben?

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Prima Klima, Krimikomödie

Während eines pressewirksamen Vortrages im Leeraner Hafen kracht das Schiff eines Forschungsinstituts in ein anderes Boot. Vom Kapitän und Geschäftsführer des Instituts fehlt an Bord jede Spur. Den Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) ist schnell klar, dass Geschäftsführer Leander Dierks (Jürg Plüss) entführt wurde. Tatsächlich meldet sich kurz darauf ein Erpresser mit einer Lösegeldforderung - ein Fall für Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler).

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - The Hunger Games, Zukunftsthriller

In Panem werden alljährlich die "Hungerspiele" veranstaltet. Sie sollen die bettelarme Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstandes durch die reiche Hauptstadt, das Kapitol, erinnern. Zu den Kandidaten der tödlichen Hetzjagd, für die jeder Distrikt Panems zwei Kinder stellen muss, gehören in diesem Jahr auch Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson). Sie kämpfen um ihr Leben - und setzen dabei etwas Ungeahntes in Gang.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bullenball, Krimi

Nach einem Besuch auf dem Bullenball wird Michael Klarmann (Nils Brunkhorst) erschossen. Ekki (Oliver Korittke), der direkt neben ihm stand, wird dabei verletzt. Fortan glaubt Ekki, man hätte es eigentlich auf ihn abgesehen. Um seinen Freund zu beruhigen, beginnt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) zu ermitteln. Dabei stößt er auf ländliche Missgunst, Eifersucht und alte Familiengeheimnisse.