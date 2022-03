TV-Tipps am Mittwoch

Kommt in "Auf dem Grund" (Das Erste) ein lang gehütetes Familiengeheimnis an die Oberfläche? In der großen "Terra X"-Show (ZDF) stellen sich Promis Wissensspielen. Die Raserkumpels aus "Fast & Furious Five" (NITRO) legen sich mit einem Drogenbaron an.

23. März 2022 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Auf dem Grund": Anne (Claudia Michelsen, l.) und ihre Nichte Juli (Anna-Lena Schwing) analysieren Julis Schwimmtechnik. © NDR/Hager Moss Film GmbH/Christi