TV-Tipps am Mittwoch

In "The Revenant" (kabel eins) kämpft Leonardo DiCaprio in der Wildnis ums Überleben. "Der Bachelor" (RTL) geht auf eine Nachtwanderung und in "Friesland" (ZDFneo) stirbt eine Polizistin beim Rudertraining.

20:15 Uhr, kabel eins, The Revenant - Der Rückkehrer, Historiendrama

Der Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) ist mit seiner Expedition nahe des Missouri Rivers unterwegs, als er von einem Bären angegriffen und lebensgefährlich verwundet wird. Seine Gefährten lassen ihn daraufhin im Stich und töten auch noch seinen Sohn, sodass er allein in der Wildnis zurückbleibt. Glass kämpft von nun an ums blanke Überleben und sinnt auf Rache.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Welche Frau spielt nur eine Rolle? Ausnahmsweise fünf von ihnen, denn gemeinsam mit dem Bachelor stellen sie bei einem Date Szenen einer lateinamerikanischen Telenovela nach. Außerdem stattet Dominik der Ladys-Villa einen Besuch ab und lädt drei Frauen ein, mit ihm durch die Straßen von Sayulita zu schlendern. Nach ausgiebigen Gesprächen und kulinarischen Highlights bricht er mit einer Lady zu einer Nachtwanderung auf und kommt ihr dabei näher.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Aus dem Ruder, Krimikomödie

Bei einem Ruderrennen sackt Claudia, die Ruderhoffnung der Leeraner Polizei, plötzlich zusammen und stirbt. Todesursache: Herzversagen. Doch irgendwie scheint das Ableben der Kollegin nur Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler) zutiefst zu erschüttern. Anders als viele Kollegen, mochte Brockhorst Claudia und will ihr zu Ehren das Ruderrennen stattfinden lassen. Wer übernimmt das Ruder der Verstorbenen?

20:15 Uhr, arte, Der Mann aus dem Eis, Rachedrama

1991 gab ein schmelzender Gletscher in den Ötztaler Alpen den Leichnam eines Mannes frei. Zuerst glaubte man an einen verunglückten Bergsteiger oder Wanderer. Doch dann fanden Wissenschaftler heraus, dass der Mann bereits vor 5.300 Jahren lebte: Kelab (Jürgen Vogel) war Anführer einer Sippe in einer Siedlung in den Hochalpen, wo er auch für die Kulthandlungen zuständig ist, in deren Mittelpunkt ein Objekt namens Tinaka steht. Während er auf der Jagd ist, wird die Siedlung von drei Männern überfallen und gebrandschatzt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Unter Anklage, Krimi

Nach der Einweihungsparty von Alex' neuer Kanzlei wird Wilsberg (Leonard Lansink) auf dem Heimweg Zeuge, wie Alex' ehemalige Kommilitonin Maike Lehmann (Lale Yavas) angetrunken einen Unfall verursacht. Wilsberg hilft ihr und erklärt der anrückenden Polizei, er habe am Steuer gesessen und sei einem Fahrradfahrer ausgewichen. Später in Maikes Wohnung will sich Maike bei ihrem Retter bedanken, doch Wilsberg lehnt ihre Avancen ab. Am nächsten Tag sieht sich Wilsberg plötzlich mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert.