TV-Tipps am Mittwoch

In "Die Luft, die wir atmen" (Das Erste) sitzen Angehörige und Personal in einem Seniorenheim fest. Für den "Bachelor" (RTL) stehen Einzeldates in luftiger Höhe an. Außerdem ermittelt "Marie Brand" (ZDF) nach dem Mord an einem Narkosearzt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Luft, die wir atmen, Drama

An einem klirrend kalten Wintertag besuchen mehrere Gäste ihre Angehörigen in einem Altersheim im Frankfurter Umland: Während Florist Klaus (Rainer Bock) seine an Parkinson erkrankte Frau Sylvia (Ruth Reinecke) überreden möchte, wieder in ihr gemeinsames Heim zurückzuziehen, um sich von ihm pflegen zu lassen, will Alisa (Bernadette Heerwagen) ihren dementen Vater Martin (Gerd Wameling) davon überzeugen, ihr eine Vollmacht für sein Konto auszustellen. Als kurz darauf das Wetter umschlägt und Blitzeis über den Landstrich hereinbricht, bleiben die Gäste unerwartet über Nacht stecken.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Der Start der Liebessuche wird turbulent. Beim ersten Einzeldate geht es mit dem Flugzeug in 4.000 Meter Höhe. Sind die beiden Turteltäubchen vielleicht schon in Richtung Wolke Sieben unterwegs? Bei zwei Gruppendates bekommt der Bachelor die Chance, möglichst viele der Frauen näher kennenzulernen und mit jeweils einer von ihnen Zeit zu zweit zu verbringen. Es folgt die zweite Nacht der Rosen, die Dominik sich jedoch anders vorgestellt hat.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und der überwundene Tod, Krimi

Der renommierte Anästhesist Raimund Weirath wird leblos in der Raucherecke des Hospitals gefunden. Die Leiche weist Spuren einer Schlägerei auf, für die es aber keine Zeugen gibt. Der potenzielle Nachfolger des Toten ist Florian Groth (Stephan Bissmeier). Bei ihm handelt es sich um einen ehemaligen Liebhaber von Marie Brand (Mariele Millowitsch). Von ihm erhalten die Kommissare den Hinweis, dass der Ermordete zuletzt mit einer heiklen Aufgabe betraut war.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Heute steht der "Herzhafte Strudel" auf dem Speiseplan: In dieser ersten Aufgabe sollen die verbliebenen fünf Promibäcker einen Strudel mit pikanter Füllung und passendem Dip zubereiten. In der Technischen Prüfung machen die Kandidaten einen Ausflug in die feine Welt der Patisserie. Einen "Schwanensee" wünscht sich Christian und dafür müssen die Promis einiges leisten. Aufgabe drei setzt auf einen angesagten Deko-Trend: Torten im edlen Stein-, Marmor- oder Terrazzo-Look.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mörderische Rendite, Krimi

Der Eintritt in den Ruhestand - das könnte eigentlich etwas Schönes sein. Doch Paul Dietze (Michael Kausch) - Wilsbergs (Leonard Lansink) Freund - hat nichts zu feiern. Das mühsam Ersparte ist weg. Die angeblich lukrative Altersvorsorge, die ihm der "Vermögensberater" Uli Pape (Simon Schwarz) damals aufgeschwatzt hat, hat sich als totaler Reinfall entpuppt. Paul und seine Ehefrau Elfie (Klara Höfels) stehen vor dem Nichts. Wilsberg will diese Ungerechtigkeit so nicht einfach hinnehmen.