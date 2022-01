TV-Tipps am Mittwoch

Bei RTL kämpfen 22 Single-Frauen um das Herz von "Bachelor" Dominik Stuckmann. In "Die Toten von Salzburg" (ZDF) wird die Schülerin eines Elite-Gymnasiums vermisst. Bei "Das große Promibacken" (Sat.1) sind Selfies aus verzierten Keksen gefragt.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Erfolgreicher Geschäftsmann, ehrgeiziger Sportler und gutaussehender Sonnyboy: Bei Dominik Stuckmann könnte es eigentlich kaum besser laufen. Der 29-Jährige übt gleich mehrere Jobs aus, die ihn erfüllen - und das nicht nur in Frankfurt am Main, sondern auch unter der Sonne Gran Canarias. Doch eines fehlt: Die große Liebe! Als Bachelor will er sie bei RTL finden - und weiß ziemlich sicher, was er dafür tun muss.

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg: Vergeltung, Krimi

Leonie, ein junges Mädchen aus Bayern, ist verschwunden. Das Foto eines blutverschmierten Marmortisches, das den Eltern zugespielt wurde, lässt Schlimmes befürchten. Ist die Schülerin eines Salzburger Elite-Gymnasiums einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen? Wieder führt ein Fall den bayerischen Hauptkommissar Mur (Michael Fitz) gezwungenermaßen in die Salzburger Abteilung Blut- und Gewaltdelikte zu Major Palfinger (Florian Teichtmeister) und Irene Russmeyer (Fanny Krausz).

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Woche drei bei "Das große Promibacken" startet mit dem Motto: "Back to the Roots!" Denn in Aufgabe eins wünscht sich die Jury einen rustikalen Sonntagskuchen von den prominenten Hobbybäckern. In der Technischen Prüfung entführt Christian die Kandidaten in die österreichische Küche - mit der Kardinalschnitte. In Aufgabe drei heißt es "Adieu Smartphone"! Dieses Selfie kommt aus dem Ofen, und zwar komplett aus wunderschön verzierten Keksen.

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Leben lang, Drama

Ein Haus am See, ganz in der Nähe von Berlin: Hier haben der ehemalige Schlagerstar Arthur Weyer (Henry Hübchen), 75, und seine zehn Jahre jüngere Frau Elsa (Corinna Kirchhoff) viele glückliche Stunden verbracht. Doch das ist lange her. Vor vier Jahren trennte sich das Paar - Arthur hatte sich in eine wesentlich jüngere Frau verliebt. Diese Beziehung scheiterte, seit Arthur an Demenz erkrankt ist. Trotz aller Verbitterung fühlt sich Elsa für Arthur noch immer verantwortlich und kümmert sich um einen Platz in einem Pflegeheim. Um das finanzieren zu können, muss das Haus am See verkauft werden - allerdings gegen den Willen Arthurs.

20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's Eleven, Action

Danny Ocean (George Clooney) ist ein ebenso charismatischer wie waghalsiger Gauner, der mit Vorliebe die Superreichen und skrupellose Geschäftemacher um ihr Vermögen bringt. Kaum aus dem Gefängnis entlassen, plant Danny den Super-Coup: Er will auf einen Schlag die drei großen Spielcasinos in Las Vegas ausrauben. Für diesen tollkühnen Plan stellt Danny ein buntes Team von elf Spitzenganoven zusammen.