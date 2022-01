TV-Tipps am Mittwoch

"Marie Brand" (ZDF) muss das komplexe Liebesleben eines ermordeten Kochs entschlüsseln. Bei "Das große Promibacken" (Sat.1) sind Monster-Torten gefragt. Eine Steuersünder-CD bedeutet indessen Ärger für Privatdetektiv "Wilsberg" (ZDFneo).

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die Liebe zu viert, Krimi

Die Leiche des Catering-Kochs Silvio Meinert wird in einem Kölner Parkbrunnen aufgefunden. Die Hauptkommissare Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nehmen die Ermittlungen auf. Im privaten Umfeld des Toten finden die Kommissare heraus, dass Silvio in einem polyamoren Haushalt lebte. Die Ärztin Laura (Idil Üner), der Geschäftsmann Andi (Marcus Mittermeier) und Silvio führten seit mehreren Jahren eine offene Dreiecksbeziehung.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In der ersten Aufgabe "Grafische Tarte" müssen die Promibäcker exakt geschnittenes Obst oder Gemüse zu einem grafischen Muster auf einer Tarte drapieren. In der Technischen Prüfung kommt Bettina Schliephake-Burchardts Interpretation der "Mozartrolle" ins Spiel, wenn die typischen Komponenten und Aromen der Süßigkeit in ein attraktives Gebäck wandern. In der dritten Aufgabe dürfen die Promis schließlich putzige Monster-Torten kreieren - Hauptsache das Ergebnis überzeugt durch Individualität

20:15 Uhr, RTL, Gaby Köster - Meine verrückte Bucket List, Doku-Soap

Comedy-Ikone Gaby Köster erfüllt sich in der neuen Dokumentation, zusammen mit ihrer besten Freundin Beate, lang gehegte Reisewünsche, die durch ihren Schicksalsschlag zunächst unmöglich scheinen. Gemeinsam reisen die Frauen nach Südfrankreich, um Gaby dort unter anderem einen großen Traum zu erfüllen: einmal auf einem echten Camargue-Pferd zu sitzen! Geht nicht? Gibt's nicht! Durch ihren Rollstuhl will sie sich jedenfalls nicht davon abhalten lassen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: MünsterLeaks, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) wurde eine "Steuer-CD" angeboten, die angeblich alles belastet, was in Münster Rang und Namen hat. Wilsberg (Leonard Lansink) soll Ekki helfen, die Glaubwürdigkeit zu überprüfen. Als die Presse von der "Steuersünder-CD" Wind bekommt, trifft eine erste Selbstanzeige im Finanzamt ein. Der Immobilienunternehmer Ehrenberg will reinen Tisch machen. Doch bevor er dazu kommt, ist Ehrenberg tot. Wilsberg und Ekki glauben nicht an Suizid.

21:25 Uhr, ProSieben, Hangover 3, Komödie

Vier Typen, ein Trip - das Wolfsrudel ist wieder unterwegs. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) und Doug (Justin Bartha) sind sich einig, Alan (Zach Galifianakis) braucht Hilfe! Denn ihr psychisch labiler Kumpel hat seine Tabletten abgesetzt und taumelt von einer Wahnsinnsaktion zur nächsten. Gemeinsam wollen die Freunde ihn in eine Klinik nach Arizona bringen. Auf der Fahrt holt sie jedoch die Vergangenheit ein. Ein letztes Mal müssen die vier es mit ihrem alten Feind Mr. Chow (Ken Jeong) aufnehmen. Dort, wo alles begann - in Las Vegas.