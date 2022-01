TV-Tipps am Mittwoch

In "Wo ist die Liebe hin" (Das Erste) kommt einem Paar langsam aber sicher das Eheglück abhanden. Bei Sat.1 startet "Das große Promibacken" und RTL zeigt die Doku "Bushido gegen die Clans - Für die Familie".

20:15 Uhr, Das Erste, Wo ist die Liebe hin, Familiendrama

Agnes (Ulrike C. Tscharre) und Gregor (Roeland Wiesnekker) führen seit 15 Jahren eine glückliche Ehe. Keine Krisen, keine Affären, kein Überdruss. Die haben sich gesucht und gefunden, sagen ihre Freunde Conny und Bernhard, die sich oft und viel streiten. Wenn eine Ehe harmonisch ist, dann diese. Als Agnes sich jedoch neben ihrem Job sozial engagiert, gerät die über Jahre gut funktionierende Rollenverteilung in der Familie aus der Balance. Die Veränderung in ihrer Beziehung führt Agnes und Gregor in ihre erste große Krise, mit der keiner von beiden umgehen kann.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

Um die prominenten Bäckerinnen und Bäcker kennenzulernen, dürfen sie in Aufgabe 1 ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr Lieblingsrezept präsentieren. Für die erste Technische Prüfung hat sich Christian Hümbs einen Klassiker ausgesucht: Franzbrötchen! Im Show-Highlight zeigen sich die Promis schließlich von ihrer persönlichen Seite. Mit ihrer gebackenen Visitenkarte verewigen sie ihre Leidenschaften oder Hobbys.

20:15 Uhr, RTL, Bushido gegen die Clans - Für die Familie, Doku

Der Rapper Bushido spricht ausführlich über seinen öffentlich ausgetragenen Bruch mit dem mächtigen Abou-Chaker-Clan. Die Spiegel-TV-Reporter Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer recherchieren zu Bushido und Arafat Abou-Chaker bereits seit über 15 Jahren und haben Zugang zu exklusivem Material. Jetzt treffen sich beide Seiten vor Gericht. Aber wie ist der Bruderstreit eskaliert und welche Rolle spielt Bushidos Frau Anna-Maria?

20:15 Uhr, Tele 5, Run for Her Life, Thriller

Ohne Hilfe wird Chloe (Mia Stallard) sterben: Die Tochter von Paul (Dermot Mulroney) und Diane Stanton (Diane Kruger) braucht dringend eine Spenderlunge! Doch die Wartelisten sind lang - zu lang. Auf Bitten von Diane reist Paul nach El Paso, Mexiko. Hier soll es Ärzte geben, die für Dollars Organe besorgen und transplantieren. Am Gesetz vorbei. Doch diese Menschen gehen über Leichen.

21:20 Uhr, ProSieben, Hangover, Komödie

Las Vegas: Zwei Tage vor der Hochzeit feiert Doug (Justin Bartha) mit seinen Kumpels Stu (Ed Helma), Phil (Pradley Cooper) und seinem zukünftigen Schwager Alan (Zach Galifianakis) eine Junggesellenparty. Am Morgen danach ist Doug verschwunden und mit ihm jede Erinnerung an die vergangene Nacht. Mit Kopfschmerzen und unter Zeitdruck müssen Stu, Phil und Alan herausfinden, was passiert ist. Wem gehört das Baby im Schrank? Wie kommt der Tiger ins Badezimmer? Warum fehlt einem der Jungs ein Zahn? Und vor allem, wo ist der Bräutigam?