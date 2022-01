TV-Tipps am Mittwoch

In "Sanft schläft der Tod" (Das Erste) gerät eine Familie in das Psychospiel eines Entführers. Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) hilft einem Pfarrer, der mit Liebesbriefen belästigt wird. Später begeistert der Stripper "Magic Mike" (ProSieben) seine Zuschauer.

20:15 Uhr, Das Erste, Sanft schläft der Tod, Entführungskrimi

Ein Alptraum für das Ehepaar Anja (Marleen Lohse) und Frank Mendt (Fabian Busch): Nur ein paar Minuten lassen sie den sechsjährigen Finn und die elfjährige Leila im Hafen des Ostseebades Binz alleine. Als die Eltern zurückkommen, ist ihr Boot mitsamt den Kindern verschwunden. Sofort alarmieren sie die örtliche Polizei, deren Suche jedoch erfolglos bleibt. Deshalb übernimmt der LKA-Beamte Werner Kempin (Bernhard Schütz) bereits nach wenigen Stunden den Fall. Unbedingt helfen möchte jemand, den Frank wegen einer Familientragödie aus DDR-Zeiten zutiefst hasst: sein Vater Herbert Winter (Manfred Zapatka), ein ehemaliger Stasi-Beamter.

20:15 Uhr, ZDF, Der Palast, Familiendrama

Rosa (Anja Kling) ist überglücklich, sich nun endlich mit beiden Töchtern vereint zu wissen. Sie erzählt Chris (Svenja Jung) und Marlene die Wahrheit über ihre Trennung kurz vor dem Mauerbau 1961. Weil es zu gefährlich ist, versprechen die Schwestern, nie wieder ihren Pass zu tauschen. Die Nähe zu ihrer neuen Familie möchte Marlene aber nicht aufgeben und zieht kurzerhand nach Westberlin.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: In Treu und Glauben, Krimi

Ekki (Oliver Korittke) wird heiraten. Und Wilsberg (Leonard Lansink) soll Trauzeuge sein. Trotz der Zweifel, ob Kerstin Buckebrede (Isabell Polak) die Richtige ist, kann er Ekki diese Bitte nicht abschlagen. Als der Pfarrer, der Ekkis Trauung vollziehen soll, im Antiquariat erscheint, erhält Wilsberg den zweiten Auftrag: Pfarrer Albers (Markus Knüfken) wird von Rosemarie Dettmer (Steffi Kühnert) mit Liebesbriefen belästigt. Wilsberg soll diese peinliche Sache diskret regeln. Doch wenig später wird Pfarrer Albers tot in seiner Wohnung gefunden.

20:15 Uhr, kabel eins, Last Samurai, Heldenepos

In Japan trainiert der abgewrackte Bürgerkriegsveteran Captain Nathan Algren (Tom Cruise) die Truppen des Kaisers im Umgang mit modernen Waffen, um sie für den Kampf gegen die letzten Samurai des Landes zu wappnen. Algren wird beim ersten Kampf von den Samurai gefangen genommen und langsam Teil des Dorfes, in dem er gefangen gehalten wird. Völlig fasziniert von ihren Traditionen und ihrem strengen Ehrenkodex, wächst bald der Wunsch in ihm heran, selbst ein echter Samurai zu werden.

22:20 Uhr, ProSieben, Magic Mike, Komödiendrama

Schnelle Autos, ein luxuriöses Apartment und verfolgt von einer ganzen Schar hübscher Frauen - kein Wunder, dass der 19-jährige Adam (Alex Pettyfer) von Mike (Channing Tatum) ziemlich beeindruckt ist. Dessen Erfolgsgeheimnis ist schnell gelüftet: Als erfolgreicher Stripper verdient er sich als "Magic Mike" im "Xquisite", dem heißesten Club von Tampa, eine goldene Nase. Mike nimmt den unerfahrenen Adam unter seine Fittiche und lehrt ihn als "The Kid" die besten Dancemoves, die Kunst der Verführung auf der Bühne und die Kunst, sich auch hinter der Bühne durchzusetzen.