TV-Tipps am Mittwoch

Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams für einen guten Zweck. Die "Rosenheim-Cops" (ZDF) müssen sich mit einer Wasserleiche befassen. In "Der seltsame Fall des Benjamin Button" (RTLzwei) kommt ein Mann als Greis auf die Welt und wird immer jünger.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Quiz

Moderator Kai Pflaume lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer extralangen Ausgabe der Erfolgs-Show. Zunächst trifft Singer-Songwriter Wincent Weiss auf den österreichischen Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier. Anschließend spielt "heute-show"-Moderator Oliver Welke um seinen Platz im Halbfinale gegen Comedy-Ikone Atze Schröder. In der letzten Vorrunde stehen sich zwei Schauspielerinnen der Extraklasse gegenüber: Felicitas Woll tritt gegen Svenja Jung an.

20:15 Uhr, ZDF, Die Rosenheim-Cops: Mörderische Gesellschaft, Krimiserie

Die winterliche Idylle in Oberbayern trügt. In einem See entdecken zwei Spaziergängerinnen eine Wasserleiche. Die Kommissare Stadler (Dieter Fischer) und Hansen (Igor Jefti?) nehmen die Ermittlungen auf. Der Tote ist der seit Monaten vermisste Sebastian Herrling, der damals zu einer Klettertour aufgebrochen und nie wieder heimgekehrt war. Schnell stellt Pathologin Mai (Sina Wilke) fest, dass der Mann erschlagen und dann im See versenkt wurde.



20:15 Uhr, RTL, Sisi, Historienserie

Während das Liebesglück des Kaiserpaares perfekt scheint, bahnt sich unbemerkt ein Attentat im engsten Kreis an. Gleichzeitig spitzt sich Franz' (Jannik Schümann) politisches Kriegstreiben weiter zu, und Napoleon (Boris Aljinovic) mischt dieses Mal direkt mit. Die Verluste sind hoch, ein Sieg rückt in weite Ferne. Franz lässt Sisi (Dominique Devenport) darüber im Dunkeln, und so vergnügt sich die junge Kaiserin mit Versteckspielen vor ihren Zofen und stiehlt sich immer wieder unentdeckt zu Fanny (Paula Kober).

20:15 Uhr, RTLzwei, Der seltsame Fall des Benjamin Button, Liebesdrama

New Orleans, 2005: Während Hurrikan Katrina auf die Golfküste zusteuert, bittet Daisy (Cate Blanchett) ihre Tochter, ihr aus einem Buch vorzulesen. Es ist das Tagebuch von Benjamin Button (Brad Pitt), der 1918 unter ungewöhnlichen Umständen auf die Welt kommt. Benjamin hat den Geist eines Säuglings, aber die äußerliche Erscheinung eines Greises. Für ihn gehen die Uhren rückwärts: er wird täglich immer jünger. Dennoch verbindet Daisy und Benjamin ein Leben lang eine außergewöhnliche Liebe.

20:15 Uhr, NITRO, Stirb langsam - Jetzt erst recht, Actionthriller

Der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) wird von dem Terroristen Simon (Jeremy Irons) erpresst, der droht, verschiedene Ziele in Manhattan in die Luft zu sprengen. McClane muss als wandelnde Zielscheibe durch die Stadt spazieren. Nur mit Hilfe des Ladenbesitzers Zeus (Samuel L. Jackson) überlebt McClane diesen Vorfall und nimmt zusammen mit seinem Gefährten die Jagd auf Simon auf. Doch dieser ist ziemlich gerissen.