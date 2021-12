TV-Tipps am Mittwoch

In "Ich bin dein Mensch" (Das Erste) hat die Forscherin Alma einen humanoiden Roboter als Partner. Bei "Bares für Rares" (ZDF) ist Social-Media-Star Cathy Hummels zu Gast. In "Sing" (VOX) findet ein tierischer Gesangswettbewerb statt.

20:15 Uhr, Das Erste, Ich bin dein Mensch, Drama

Alma (Maren Eggert), Wissenschaftlerin am Pergamon-Museum, nimmt an einer ungewöhnlichen Studie teil: Sie soll drei Wochen lang mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter (Dan Stevens) zusammenleben, dessen künstliche Intelligenz darauf ausgelegt ist, ihr perfekter Lebenspartner zu sein.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Show

Horst Lichter begrüßt Menschen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten. Als prominente Verkäuferin ist Social-Media-Star Cathy Hummels zusammen mit einer Freundin zu Gast. Gemeinsam bieten sie ein außergewöhnliches asiatisches Objekt an. Was sagen die Expertinnen und Experten dazu? Werden die Freundinnen die Händlerkarte erhalten?

20:15 Uhr, RTL, Die Abrechnung des Jahres - mit Ilka Bessin & Oliver Pocher, Show

2021 - Was für ein Jahr!? Karl Lauterbach wird TV-Star, Armin Laschet lustigster Comedian des Landes und Oliver Pocher wird festgenommen, abgeführt und wieder freigelassen. Lustiges, Skurriles, Überraschendes, Netz-Hypes - hier hat alles Platz, nur nicht die ernsten Themen. Frei nach dem Motto "Das Letzte kommt zum Schluss" vergeben Ilka Bessin & Oliver Pocher für jeden der vergangenen 12 Monate einen Award.

20:15 Uhr, VOX, Sing, Digitaltrickspaß

Buster Moons (Daniel Hartwich) Theater steht vor dem Bankrott. Um sein Musiktheater zu retten, will der kleine Koala einen Gesangswettbewerb veranstalten. Gesagt, getan: Kurz darauf stehen Hunderte Tiere vor seiner Tür und wollen in der neuen Show mitmachen. Was Buster nicht weiß: Seine schrullige Sekretärin hat auf den Flugblättern 100.000 statt 1.000 Dollar Preisgeld getippt. Ein tierisches Vergnügen mit hitverdächtigen Songs und jeder Menge Emotionen beginnt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mord und Beton, Krimi

Wilsberg (Leonrad Lansink) treibt sich unter falscher Identität beim Baulöwen Michael Lobland (Christoph M. Ohrt) herum. Der will am alten Industriehafen ein luxuriöses Wohn- und Büroviertel errichten. Dafür hat er die Rückendeckung der Stadtentwicklerin Scharper (Alexandra von Schwerin). Allerdings steht Lobland bei seinem Vorhaben, das Gebiet aufzuwerten, eine Gruppe militanter Aktivisten im Weg. Die "FIM" hat sich in einer Lagerhalle verschanzt und will die Gentrifizierung mit aller Kraft verhindern.