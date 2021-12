TV-Tipps am Mittwoch

Als die US-Amerikaner Anfang der 1950er-Jahre in die pfälzischen Provinz kommen, prallen in "Ein Hauch von Amerika" (Das Erste) zwei Kulturen aufeinander. Im ZDF präsentiert Carmen Nebel "Die schönsten Weihnachts-Hits".

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Hauch von Amerika: Willkommen in Kaltenstein, Historienserie

Aufbruchsstimmung in der pfälzischen Provinz 1951: Die Amerikaner machen sich breit im beschaulichen Kaltenstein. Ein Segen für Bürgermeister Strumm und dessen Tochter Erika (Franziska Brandmeier); Fluch für die Bauernfamilie Kastner, deren Tochter Marie (Elisa Schlott) den charmanten GI George (Reomy D. Mpeho) kennenlernt. Allgemein herrscht Aufbruchstimmung in Kaltenstein. Während Erikas Vater mit den neuen "Besatzern" fleißig Geschäfte macht, legen sich zuerst Marie und dann ihr Vater mit den Amerikanern an.

20:15 Uhr, ZDF, Die schönsten Weihnachts-Hits, Benefizgala

Carmen Nebel präsentiert die Show live aus München. Auch 2021 unterstützen viele Prominente die große Gala zugunsten von "Misereor" und "Brot für die Welt". Mit dabei sind unter anderem Andreas Gabalier, Bülent Ceylan, Francine Jordi, Giovanni Zarrella, Peter Kraus, Roland Kaiser, Sasha, Gaby Dohm, Lutz van der Horst, Marcel Reif, Mareile Höppner, Sonja Zietlow und Antoine Monot, Jr.

20:15 Uhr, RTLzwei, London Has Fallen, Actionthriller

Nach dem rätselhaften Tod des britischen Premierministers versammeln sich die Oberhäupter der westlichen Zivilisation zur Staatstrauer in London. Wie auch ihre Gegner. Die wohl bestgeschützte Beerdigung der Welt entwickelt sich schnell zum tödlichen Spießrutenlauf. Hunderte Terroristen entfesseln in der britischen Hauptstadt ein höllisches Inferno - dabei sterben fünf Staatschefs. Nur in knapper Not rettet der robuste Bodyguard Mike Banning (Gerard Butler) das Leben des US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) und flieht mit ihm umgehend in den Londoner Untergrund.

20:15 Uhr, kabel eins, Keinohrhasen, Liebeskomödie

Der unverbesserliche Frauenheld Ludo (Til Schweiger) wird zu 300 Stunden Sozialarbeit verdonnert - ausgerechnet in einem Kinderhort! Seine Vorgesetzte, die Kindergärtnerin Anna (Nora Tschirner), ist dem Neuen nicht gerade wohlgesonnen; schließlich kennt sie ihn noch von früher, als er ihr übel mitgespielt hat. Anna nutzt die Chance auf Rache daher zunächst gnadenlos aus. Doch aus anfänglicher Feindschaft wird Freundschaft - und am Ende sogar Liebe.

20:15 Uhr, VOX, Ferdinand von Schirach - Glauben, Dramaserie

Der ehemals erfolgreiche, alkoholkranke Berliner Strafverteidiger Dr. Schlesinger (Peter Kurth) soll einer Angeklagten in einem mutmaßlichen Mordfall als Pflichtverteidiger beistehen. Die Frau bestreitet vehement ihre Schuld, doch alles deutet darauf hin, dass sie ihren Mann erschossen hat, um die Prämie seiner Lebensversicherung zu kassieren. Schlesinger erhält einen wichtigen Hinweis zu dem Fall, dessen Bedeutung er jedoch zunächst nicht versteht.