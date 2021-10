TV-Tipps am Mittwoch

In "Ender's Game" (kabel eins) soll ein Schüler den Kampf gegen Aliens anführen. Für die Kandidaten bei "The Taste" (Sat.1) steht heute das Finale an. Und "Wilsberg" (ZDFneo) sucht nach einem verschwundenen Kind.

27. Oktober 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Ender's Game": Auf Enders (Asa Butterfield) Schultern ruht die Zukunft der Menschheit. © Constantin Film GmbH

20:15 Uhr, kabel eins, Ender's Game, Sci-Fi-Thriller 70 Jahre ist es her, dass die Formics, eine feindliche Alien-Rasse, die Erde attackiert und verwüstet haben. Der nächste Angriff ist nur eine Frage der Zeit, weshalb die internationale Flotte die intelligentesten Kinder rekrutiert und auf den Ernstfall vorbereitet. Dabei ragt Ender Wiggin (Asa Butterfield) aus der Eliteeinheit heraus, weshalb er die epische Schlacht anführen soll. Doch die Zeit ist knapp. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert 20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow Im Finale dürfen sich die Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal richtig austoben. Die Gastjuroren Lisa Angermann und Roland Trettl wollen im Teamkochen drei Texturen aus Artischocke, Zwiebel, Kaisergranat, Saibling, Himbeere, Apfel und Blumenkohl sehen. Auch im Solokochen werden den Hobby- und Profiköchen in drei Duellen verschiedene Zutaten zur Auswahl gestellt, bis in der finalen Runde jedem Coach in nur 60 Minuten eine süß-salzige Komposition auf dem Löffel präsentiert werden muss. 20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Nora Tschirner, Wigald Boning, Carmen Nebel, Sophia Thiel, Yared Dibaba und Axel Milberg mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. 20:15 Uhr, Tele 5, Frozen Money, Mysterythriller Nachdem William (Jamie Bamber) und Dawn (Stefanie von Pfetten) zufällig auf eine wertvolle Goldmünze sowie GPS-Koordinaten gestoßen sind, möchten sie einen millionenschweren Schatz finden. Doch die Spurensuche quer durch Kanadas Wälder endet fatal. 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Aus Mangel an Beweisen, Krimi In einem kleinen Ort im Münsterland wird ein Junge entführt. Die verzweifelten Eltern wollen aus Angst die Polizei heraushalten, darum überredet eine Verwandte Georg Wilsberg (Leonard Lansink) dazu, die Geldübergabe privat zu übernehmen. Doch die Mutter des entführten Kindes schaltet heimlich doch die Polizei ein und die Übergabe platzt. Schnell gerät Wolfgang Schwendter (Michael Lott) in Verdacht, weil er bereits wegen Kindesmissbrauchs angeklagt war.

