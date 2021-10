TV-Tipps am Mittwoch

In "Breisgau - Bullenstall" (ZDF) wird eine Journalistin ermordet. Bei "The Taste" (Sat.1) steht das Schnellkochen an. In "Side Effects" (arte) hat eine Wunderpille schlimme Auswirkungen auf die junge Emily.

"Breisgau - Bullenstall": Dennis Danzeisen (Joscha Kiefer) und Tanja Wilken (Katharina Nesytowa) geraten gleich in ihrem ersten gemeinsamen Fall in eine gefährliche Situation.

20:15 Uhr, ZDF, Breisgau - Bullenstall, Krimi

Gleich ihr erster Fall, der Tod einer Journalistin, die wegen Korruptionsverdacht in Tanja Wilkens (Katharina Nesytowa) neuem Revier recherchiert hat, bringt Tanja in ein moralisches Dilemma. Nach ihrem Dienstantritt in der Freiburger Mordkommission stößt sie auf eine ungewöhnliche Ballung von verwandten und verschwägerten Polizisten, angeführt von Revierleiterin Dorothea Danzeisen (Johanna Gastdorf) und deren Neffen Dennis Danzeisen (Joscha Kiefer) - Tanjas Ermittlungspartner.

20:15 Uhr, Das Erste, Freunde, Drama

Am Tag der Beerdigung seiner Frau will Patrick (Justus von Dohnányi) sich das Leben nehmen. Doch plötzlich taucht Malte (Ulrich Matthes) bei ihm auf, sein bester Freund aus Jugendzeiten, den er seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Während Malte offenbar nahtlos an die alte Freundschaft anknüpfen will, bleibt Patrick zunächst distanziert und macht dem unerwarteten Besucher Vorwürfe wegen dessen damaligem Verschwinden aus dem kleinen Ort und aus seinem Leben. Er fragt sich, was Malte von ihm will, und warum er ausgerechnet jetzt wieder da ist.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Das heutige Teamkochen hat es in sich: Unter dem wachen Auge des Gastjurors Martin Klein müssen die Kandidatinnen und Kandidaten in nur 60 Minuten eine Vorspeise und einen Hauptgang präsentieren. Von Seeigel über Ameisen bis hin zu mexikanischen Kaktusblättern stehen einige exotische Produkte auf dem Speiseplan. Leckereien aus Vanille und Schokolade dürfen anschließend im Solokochen kreiert werden, bis in der finalen Runde Messer- und Miesmuscheln zum Einsatz kommen.

20:15 Uhr, arte, Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen, Thriller

Nachdem Emily Taylors (Rooney Mara) Mann Martin (Channing Tatum) aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist der Versuch des Paares, an das alte, unbeschwerte Leben anzuknüpfen, gescheitert. Nach einem Selbstmordversuch leidet Emily unter schweren Depressionen. Die Medikamente, die ihr der Psychiater Dr. Jonathan Banks (Jude Law) verschreibt, wirken nicht. Nach Rücksprache mit Emilys ehemaliger Therapeutin Dr. Victoria Siebert (Catherine Zeta-Jones) probiert es der Arzt mit einem neuartigen Pharmazeutikum. Zunächst scheint dieses auch sehr gut zu wirken, doch dann machen sich alarmierende Nebenwirkungen bemerkbar.

20:15 Uhr, Tele 5, 11.6 - The French Job, Kriminaldrama

Ein Jahr lang hat der Wachmann Toni Musulin (François Cluzet) seinen Mega-Coup vorbereitet. Seit zehn Jahren arbeitet der wortkarge Einzelgänger stoisch und zuverlässig für die Sicherheitsfirma IBRIS und ist den Demütigungen seines Chefs ausgeliefert. Doch nur scheinbar: Hinter der Kulisse seines Alltags plant Toni akribisch seine Rache - einen Jahrhundertraub.