TV-Tipps am Mittwoch

In "Geliefert" (Das Erste) spielt Bjarne Mädel einen Paketzusteller, der auf ein besseres Leben hofft. Bei "The Taste" (Sat.1) dreht sich alles um vegane Gerichte. Detektiv "Wilsberg" (ZDFneo) ermittelt, als auf seinen Freund Ekki geschossen wird.

20:15 Uhr, Das Erste, Geliefert, Drama

Volker (Bjarne Mädel) ist Paketzusteller, alleinerziehender Vater seines 16-jährigen Sohnes Benny (Nick Julius Schuck) und nebenbei Fußballtrainer einer Jugendmannschaft. Er gehört eindeutig zu den gesellschaftlich Unterprivilegierten. Die langen Arbeitstage, die miserable Bezahlung und die Pubertät seines Sohnes bringen Volker zunehmend an persönliche Grenzen. Benny setzt andere Prioritäten, sein Schulabschluss ist gefährdet, Volker droht seinen Führerschein zu verlieren und das Geld reicht oft nicht für soziale Teilhabe, manchmal kaum für das Nötigste.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Ganz unter dem Motto "Vegane Küche" bewertet Gastjuror Ricky Saward heute die kulinarischen Köstlichkeiten der Hobby- und Profiköche, die sich in der ersten Runde mit den Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser auseinandersetzen müssen. Im Solokochen stellt Ricky seine Geheimzutaten Mohn, Leinsamen und Buchweizen zur Verfügung, bis sich die Kandidat:innen in der finalen Runde kreative Speisen aus der Kartoffel überlegen dürfen.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Anschlag, Thriller

In Russland steht ein Führungswechsel an: Der neue Machthaber, Präsident Nemerov (Ciarán Hinds), gilt als Hardliner. Wenig später kommt es in den USA zur Katastrophe: Am Tag des Super Bowls in Baltimore wird die Stadt durch die Explosion einer Atombombe vernichtet. Während die USA einen atomaren Schlag gegen Russland vorbereiten, versuchen Jack Ryan (Ben Affleck) und CIA-Chef Cabot (Morgan Freeman) die wahren Hintergründe herauszufinden.

20:15 Uhr, Tele 5, The River King, Krimidrama

Der Körper eines 17-Jährigen wird aus dem vereisten Fluss gezogen. Er war Schüler an der kleinen Hadin Privatschule und hat sich, von den anderen als depressiver Einzelgänger beschrieben, offenbar selbst getötet. Der Polizist Abel Grey, die Lehrerin Betsy und die junge Carlin scheinen die Einzigen, die wissen wollen, was wirklich passiert ist. Stimmungsvolles, übersinnlich angehauchtes Whodunit.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bullenball, Krimi

Nach einem Besuch auf dem Bullenball wird Michael Klarmann (Nils Brunkhorst) erschossen. Ekki (Oliver Korittke), der direkt neben ihm stand, wird dabei verletzt. Fortan glaubt Ekki, man hätte es eigentlich auf ihn abgesehen. Um seinen Freund zu beruhigen, beginnt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) zu ermitteln. Dabei stößt er auf ländliche Missgunst, Eifersucht und alte Familiengeheimnisse.