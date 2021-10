TV-Tipps am Mittwoch

Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. Bei "The Taste" (Sat.1) dreht sich alles um asiatische Küche. In "Die purpurnen Flüsse" (kabel eins) jagt Jean Reno einen Serienmörder.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Leonard Lansink, Patricia Meeden, Oliver Korittke, Laura Wontorra, Janin Ullmann und Christoph Maria Herbst mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Gastjuror The Duc Ngo lädt heute in die asiatische Küche ein und bewertet die Kreationen der verbliebenen Köche, die in der ersten Runde Ceviche, Frühlingsrollen, Sushi und Dumplings präsentieren dürfen. Im Solokochen gilt es, Früchte wie gelbe Mango, Papaya und Kokosnuss zu verarbeiten bis im Entscheidungskochen asiatische Würzsaucen in den Fokus rücken. Wer kennt sich mit Sriracha, Hoi Sin und Ponzu aus?

20:15 Uhr, Das Erste, Tina mobil: Milo - der Geliebte, Dramaserie

Man kann alles schaffen, was man will. Alles. Und wenn man es nicht schafft, hat man es eben nicht genug gewollt. Das ist Tinas (Gabriela Maria Schmeide) Maxime. Die hält sie am Leben und am Laufen. Tina hat drei Kinder. Für die schuftet sie wie eine Aserbaidschanische Brotspinne. Bei Tochter Julia (Fine Sendel) setzen die Wehen ein und dann ist Milo da, der Geliebte. Harry (Alexander Hörbe) und Tina sind plötzlich Oma und Opa. Fröhlich ist Tina, menschenleer morgens die Straße, doch die Konkurrentin im Zollerich-Mobil weicht ihr einfach nicht aus.

20:15 Uhr, kabel eins, Die purpurnen Flüsse, Thriller

In den Bergen hoch über Grenoble hat die Forscherin Ferreira eine Leiche entdeckt. Inspektor Niémans (Jean Reno) kommt bald einem Serienmörder auf die Spur, der im Universitätsstädtchen Guernon sein Unwesen treibt. Zur gleichen Zeit bearbeitet Kommissar Kerkerian (Vincent Cassel) im 300 Kilometer entfernten Sarzac eine geheimnisvolle Grabschändung. Das Grab eines Mädchens wurde gewaltsam geöffnet. Beide Polizisten ahnen noch nicht, wie eng ihre Fälle miteinander verwoben sind.

20:15 Uhr, Tele 5, Hard Rain, Thriller

Seit Tagen gießt es in der Kleinstadt Huntingburg in Strömen. Wiesen, Felder und Straßen stehen unter Wasser, die Einwohner werden evakuiert. Die Kurierfahrer Tom (Christian Slater) und Charlie sollen in der Zwischenzeit drei Millionen Dollar aus der örtlichen Bank in Sicherheit bringen. Doch die heikle Mission läuft aus dem Ruder. Das Wasser steigt und steigt - die Spannung auch.