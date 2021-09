TV-Tipps am Mittwoch

Bei RTL entlarvt Mario Barth neue Fälle von Steuerverschwendung. In "Tina mobil" (ZDF) verliert die rührige Bäckerin ihren Führerschein. Außerdem jagt "Hellboy" (kabel eins) Monster aus einer anderen Welt.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten: Mario Barth kehrt zurück - mit brandneuen Folgen seiner Erfolgsshow "Mario Barth deckt auf!".

20:15 Uhr, ZDF, Tina mobil: Und Caro?, Dramaserie

Man kann alles schaffen, was man will. Alles. Und wenn man es nicht schafft, hat man es eben nicht genug gewollt. Das ist Tinas (Gabriela Maria Schmeide) Maxime. Doch mit dem Bäckermobil über die Dörfer fahren ohne Führerschein, wie soll das gehen? Die Polizisten lassen nicht mit sich reden. Zu oft ist Tina zu schnell gefahren, nun ist der Lappen weg! Caro (Runa Greiner), ihre Große, muss ran und überrascht mit einer neuen Geschäftsidee.

20:15 Uhr, ZDF, Die große "Terra X"-Show

"Die große 'Terra X'-Show" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Im Mittelpunkt der neuen Ausgabe stehen die "Legenden der Welt". Ob tapfere Krieger, geheimnisvolle Ungeheuer oder ein sagenumwobener Fluss: Die Welt ist voller Legenden. Dietmar Bär erklärt den Zuschauern, warum der Rhein Deutschlands Schicksalsfluss ist. Sonja Zietlow räumt mit Vorurteilen um den "bösen Wolf" auf, und Collien Ulmen-Fernandes erzählt von der traurigen Liebesgeschichte rund um eines der berühmtesten Bauwerke der Welt: den Tadsch Mahal.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

"Darf's ein bisschen mehr sein?" Bei Gastjuror Max Strohe steht heute alles im Zeichen der "Maßlosigkeit". So dürfen unsere Hobby- und Profiköche im Teamkochen unter Beweis stellen, wie sie das Thema auf furchtlose, geheimnisvolle, egozentrische und erotische Weise auf dem Teller interpretieren. Im Solokochen stehen dann schließlich Max' Geheimzutaten auf dem Speiseplan: Wer kreiert aus Lauch, Knochenmark und Jakobsmuscheln ein kulinarisches Highlight?

20:15 Uhr, kabel eins, Hellboy, Comic-Action

Von den Nazis in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in einer Zeremonie beschworen, wurde der Dämon Hellboy (Ron Perlman) von den amerikanischen Streitkräften befreit und in der Obhut des Okkultismus-Experten Professor Bruttenholm (John Hurt) aufgezogen. Nun kämpft er mit anderen Mitgliedern einer Geheimorganisation gegen das überirdische Böse, das in Person des legendären Zauberers Rasputin (Karel Roden) auf die Erde zurückgekommen ist.