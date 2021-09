TV-Tipps am Mittwoch

In der großen "Terra X"-Show (ZDF) kämpfen Promis um 20.000 Euro. Nach einer fristlosen Kündigung heuert eine Bäckerin in "Tina mobil" (Das Erste) bei der Konkurrenz an. Außerdem jagt "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" (kabel eins) einen Kriegsverbrecher.

22. September 2021 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

In "Die große Terra X-Show" geht Johannes B. Kerner den Naturgewalten auf den Grund. © ZDF/Sascha Baumann