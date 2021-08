TV-Tipps am Mittwoch

In "Die Toten von Salzburg" (ZDF) taucht eine Leiche in einem Koffer auf. Für die "Bachelorette" (RTL) geht es heute zum Paragliden. In der "Stadtkomödie" (Das Erste) verstricken sich zwei Patchworkfamilien in eine Notlüge.

11. August 2021 - 09:46 Uhr | (cg/spot)

"Die Toten von Salzburg: Treibgut": Rudi Mandl (r.) ist mit Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) in der Firmenwerkstatt, um ihm zu zeigen, wo der Lederkoffer aufbewahrt wurde. © ZDF/Toni Muhr

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg: Treibgut, Krimi Die Leiche der deutsch-chinesischen Fremdenführerin Kang Lien wird in einem Koffer in der wunderschön glitzernden Salzach angeschwemmt. Sie war die Geliebte von Konstantin Mandl (Max Paier), dem nichtsnutzigen Sohn des größten Bustour-Unternehmers Salzburgs. Wieder mal rufen also grenzüberschreitende Verhältnisse die beiden Antipoden Major Palfinger (Florian Teichtmeister) und Kriminalhauptkommissar Mur (Michael Fitz) auf den Plan.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow Einem klärenden Gespräch zwischen der Bachelorette und einem der Männer folgt ein spektakuläres Date: Zwei Männer dürfen mit Maxime Paragliden. Nach der Landung bekommt einer von ihnen eine Rose, der andere darf den Abend mit der Bachelorette verbringen. Für das nächste Gruppendate fordert Maxime 6 Männer auf, ihr eine anonyme Sprachnachricht zu schicken und lädt 3 von ihnen in ihre Villa ein. Doch nur einer darf mit ihr den Abend genießen. 20:15 Uhr, Das Erste, Stadtkomödie: Die Notlüge, Komödie Eigentlich geht es allen gut. Hubert (Josef Hader) und Helga (Brigitte Hobmeier) sind zwar nicht mehr verheiratet, aber Helga lebt ja nun mit Wolfi (Andreas Kiendl), Hubert hat Patricia (Pia Hierzegger) und die gemeinsamen Kinder sind im Patchwork tadellos aufgehoben. Nur Huberts Mutter Marianne (Christine Ostermayer) weiß von nichts. Aber diesmal, beim Geburtstag der herzkranken alten Dame, wird Hubert ihr die Wahrheit sagen. Vor der ganzen Familie. Ein für alle Mal. Und dann, im richtigen Moment, ergreift er das Wort und ... lügt. 20:15 Uhr, kabel eins, Brokeback Mountain, Liebesdrama 1963 in Montana, einsames Cowboyland: Beim Schafehüten in den Bergen entdecken der wortkarge Ennis (Heath Ledger) und der offenherzige Jack (Jake Gyllenhaal) ihre Gefühle füreinander. Aber sie gehen verschiedene Wege. Ennis heiratet Alma (Michelle Williams) und Jack seine Lureen (Anne Hathaway). Als sich die Männer nach Jahren wiedersehen, entflammt die Liebe erneut. 20:15 Uhr, Tele 5, Distorted - Nichts ist, wie es scheint, Mystery-Drama Nach einem Überfall, bei dem ihr Baby stirbt, leidet Lauren (Christina Ricci) unter einer bipolaren Störung. Um sich sicher zu fühlen, zieht sie mit Ehemann Russell (Brendan Fletcher) in eine mit smarter Technik ausgestattete Luxuswohnung. Bald ereignen sich seltsame Vorfälle. Lauren ist verstört, Russel erklärt sie für paranoid. Da nimmt Lauren Kontakt zu dem Hacker Vernon (John Cusack) auf.