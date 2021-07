TV-Tipps am Mittwoch

Im Drama "Sully" (ZDF) rettet ein Pilot Flugpassagiere mit einer Notlandung. Bei "Die Bachelorette" (RTL) steht ein Gruppendate am Strand an. Leonardo DiCaprio dringt in "Inception" (kabel eins) in die Träume anderer ein.

28. Juli 2021 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

"Sully": Kapitän Sullenberger (Tom Hanks, M.) hilft selbst, alle Passagiere aus einer notgewässerten Maschine zu evakuieren. © ZDF/Keith Bernstein